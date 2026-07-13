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FT: Europa pred zabranu uvezla rekordne količine ruskog LNG-a

Piše 24sata,
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FT: Europa pred zabranu uvezla rekordne količine ruskog LNG-a
Foto: ESTONIAN POLICE AND BORDERGUARD
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Prema podacima analitičke tvrtke Kpler, Europska unija u prvih je šest mjeseci ove godine iz Yamala uvezla 9,89 milijuna tona LNG-a, što je 18 posto više nego u istom razdoblju prošle godine

Europa je u prvoj polovini 2026. uvezla rekordne količine ukapljenog prirodnog plina iz ruskog postrojenja Yamal LNG, preuzevši gotovo cjelokupnu proizvodnju tog sibirskog pogona samo nekoliko mjeseci prije stupanja na snagu zabrane uvoza ruskog plina u Europsku uniju, piše Financial Times.

Prema podacima analitičke tvrtke Kpler, Europska unija u prvih je šest mjeseci ove godine iz Yamala uvezla 9,89 milijuna tona LNG-a, što je 18 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Postrojenje Yamal LNG kontrolira ruska privatna kompanija Novatek, a nevladina organizacija Urgewald procjenjuje da je Europa za te isporuke mogla platiti do šest milijardi eura.

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Najveći europski kupci bile su Francuska, Belgija i Španjolska. Francuska je uvezla 3,6 milijuna tona, Belgija 2,9 milijuna, a Španjolska 2,7 milijuna tona LNG-a iz Yamala.

Pravila Europske unije već zabranjuju kupnju ruskog LNG-a na temelju kratkoročnih ugovora. Svaka pošiljka iz Yamala namijenjena Europi zato mora imati potvrdu carinskih tijela zemlje uvoznice da je prodana na temelju dugoročnog ugovora.

Zabrana uvoza ruskog LNG-a prema dugoročnim ugovorima stupit će na snagu 1. siječnja 2027., nakon čega će Rusija morati tražiti alternativne izvozne pravce. Uvoz ruskog plina plinovodima bit će zabranjen kasnije iste godine.

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Spremnost Europe da prima pošiljke iz Yamala ključna je za taj projekt, koji se nalazi u ruskom dijelu Arktika i ovisi o maloj floti specijaliziranih tankera klase Arc7, prilagođenih plovidbi kroz led.

Izvozni kapacitet postrojenja uvelike ovisi o brzom povratku tih brodova iz europskih luka. Alternativni prijevoz LNG-a u Aziju Sjevernim morskim putem rizičniji je i traje znatno dulje.

Dok je europski uvoz iz Yamala rastao, isporuke u Aziju u prvoj polovini 2026. pale su za 74 posto, na nešto više od 510.000 tona.

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Prema izvorima upoznatima sa situacijom, jedan od razloga jest strah dijela međunarodnih brodarskih kompanija, osiguravatelja i financijskih institucija od sankcija Europske unije.

Preliminarne procjene ruskog Ministarstva financija pokazuju da su prihodi saveznog proračuna od početka godine iznosili 18,6 bilijuna rubalja, odnosno približno 242,7 milijardi dolara, što je 5,8 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od nafte i plina iznosili su 3,7 bilijuna rubalja, odnosno oko 48,3 milijarde dolara, što je pad od 22,7 posto.

Uz korištenje AI-ja*

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