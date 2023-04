Fuch o jahti za Geodetski faks: Čekamo njihovo očitovanje

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u četvrtak da nema dodatnih informacija vezano za izvide policije na Geodetskom fakultetu oko nabavke luksuznog automobila i jahte europskim novcem te da čeka očitovanje samog fakulteta koje je zatražio.

"Mi smo kao Ministarstvo uputili upit da nam se Geodetski fakultet očituje. Automobili i brodovi su kupljeni u okviru dva različita projekta. Nadzor nad regularnošću trošenja radi SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje) i koliko znam do okončanja projekta nije bilo nikakvih primjedbi. To je sve odobreno i projekt je završen", kazao je Fuchs novinarima nakon Vlade.

Ne mogu narediti niti zatražiti ostavku nekog dekana

Drugi par rukava je, dodao je, način na koji se ta vozila koriste i da li se ona koriste u skladu sa zakonom i propisima. "Mislim da je to onaj dio koji je predmet istrage, a prema informacijama koje imam ne vidim nekakve prekršaje u samoj nabavci projekta", istaknuo je ministar.

Rekao je da su vozila nabavljena u kontekstu jednog projekta geodetske uprave gdje je fakultet bio samo jedan od suradnih institucija, a brodovi kupljeni iz jednog projekta koji je financiran iz operativnog programa i bio je vrijedan nešto malo manje od milijun eura i išao je kroz MZO.

Na novinarski upit je li moralno koristiti plovila u privatne svrhe i treba li netko za to odgovarati poručio je da nije u redu ako je bilo zlorabljenja i ako se to dešavalo "to ide svakome na dušu", ali u konkretnoj situaciji ne znaju je li toga bilo.

"To moramo vidjeti u očitovanju, netko će morati obrazložiti zašto i na koji način je netko koristio, ako je koristio ta vozila u neke druge svrhe, a ne isključivo istraživačke i poslovne i da li je za sve to skupa postojala suglasnost i odobrenje čelnih ljudi", dodao je Fuchs.

Ukoliko se pokaže da su se vozila koristila u privatne svrhe ostavke, tvrdi, ne može zatražiti. "Prvo bi se nešto takvo trebalo riješiti unutar samog sveučilišta, a ja ne mogu narediti niti zatražiti ostavku nekog dekana", kazao je ministar, dodavši da ipak može poslati moralnu poruku.

"Moralno poručujem da ukoliko se takve stvari događaju da se ljudi moralno ponašaju", rekao je.

Novinari su Fuchsa pitali da komentira ministra obrane Marija Banožića i to što mu je odobren APN-ov kredit, na što je kazao da ne vidi prepreku ako postoji zakon koji kaže da ga može koristiti.

"On je samo jedan od građana koji ako ima pravo po zakonu to može koristiti. Taj kredit koristili su i mnogi saborski zastupnici i dužnosnici. Mislim da je u redu samim time što su i svi ranije mladi ministri i dužnosnici koristili te kredite", rekao je.

