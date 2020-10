Fuchs će dva tjedna raditi od kuće, neće mu smanjiti plaću, nastavnici ovise o ravnateljima

Na upit portala srednja.hr o plaći Radovana Fuchsa tijekom samoizolacije, iz MZO odgovorili su: "Hvala što brinete o zdravlju ministra..." U školama je, pak, kaos oko plaćanja naknada i rada od kuće

<p>Ministar znanosti i obrazovanja od petka je u samoizolaciji jer je njegov <strong>službeni vozač</strong> pozitivan na koronavirus. Kako saznajemo u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, budući da s vozačem ostali djelatnici nisu bili u kontaktu, nitko osim ministra zasad nije u samoizolaciji. <strong>Radovan Fuchs</strong> čeka rezultate testa, te zasad nema simptoma bolesti.</p><p>Kako ističu, ministar će od doma odrađivati sve što može, pa će u ponedjeljak, na Svjetski dan učitelja, voditi i online dodjelu nagrada najboljim odgojno-obrazovnim djelatnicima. U Ministarstvu, pak, mijenjat će ga državni tajnik <strong>Stipe Mamić</strong>. Fuchsu, kažu nam, ovo nije prva samoizolacija, jednu je "odradio" i dok još nije bio ministar, no nije bio zaražen.</p><p>No, kako piše portal <a href="https://www.srednja.hr/zbornica/pitali-smo-mzo-kolika-placa-ministra-vrijeme-samoizolacije-dobili-smo-bezobrazan-odgovor/">srednja.hr</a>, iz Ministarstva ne žele potvrditi hoće li Ministru za ta dva tjedna biti umanjena plaća, kao što se umanjuje nastavnicima koji odlaze u samoizolaciju. Podsjetimo, državna naknada plaće za one koji su u samoizolaciji iznosi 4257 kuna mjesečno, što je manje i od klasičnog bolovanja. Na pitanje portala odgovorili su "Hvala vam što brinete za ministrovo zdravlje!".</p><p>S obzirom da će ministar raditi od kuće jer je, nasreću, zdrav, neće mu se smanjivati plaća, pojašnjava nam savjetnik u ministarstvu Božo Pavičin. A za ministre, odnosno državne dužnosnike vrijede pravila kao i za sve druge zaposlene, ističe. Tako bi ministar Fuchs, ako slučajno oboli, morao otvoriti bolovanje. U samoizolaciji je prije mjesec dana bio i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine <strong>Darko Horvat</strong>, a bilo je i nekoliko saborskih zastupnika. Oni su mogli raditi od kuće, pa nije bilo neophodno da otvaraju bolovanje. No ministrov vozač, s obzirom da u samoizolaciji ne može voziti, svakako je morao prijeći na naknadu od 4257 kuna.</p><p>Raspitali smo se kako se plaće i naknade računaju nastavnicima i učiteljima i najkraći odgovor je - kaos. Kako nam kažu u<strong> Hrvatskom sindikatu učitelja</strong>, dosad nisu dobili prijave nastavnika kojima je bila smanjena plaća dok su bili u samoizolaciji, ako su radili od kuće. No to bi trebalo vrijediti samo ako učitelji i nastavnici svoje poslove mogu u potpunosti izvršavati od kuće, ističe Pavičin. Naime, djeca su i dalje u školi na nastavi te za učitelje i nastavnike koji idu u samoizolaciju ravnatelji trebaju pronaći zamjenu koja će biti u razredu s učenicima. I tu ima jako mnogo problema. Onima koji su na zamjeni, ističu u HSU, vrlo često se ne želi isplatiti propisana naknada, već im se, prema preporuci ministarstva određuje dežurstvo. A to je prekovremeni rad na kojem se štedi protiv propisa, upozoravaju sindikati. Osim toga, dobivaju i pritužbe kako se nastavnike koji bi radili online tjera da otvaraju bolovanje, iako mogu raditi direktnu konferencijsku nastavu s razredom u kojem dežura drugi nastavnik... </p><p>Božo Pavičin ističe kako su za tu organizaciju zaduženi ravnatelji, te da oni sigurno znaju posložiti nastavu i raspored nastavnika. No činjenica je da povećana potreba za zamjenama povećava proračunske troškove na plaćama.</p><p>Prije nekoliko dana na to je upozorio i<strong> Željko Stipić</strong>, predsjednik prosvjetnog sindikata Preporod, koji je istaknuo kako sve više nastavnika odlazi što na bolovanje, što u samoizolaciju. Nastavnici su, kaže Stipić, kažnjeni jer ne znaju pod kojim će uvjetima otići na bolovanje, time što nije reguliran njihov status i što sami plaćaju ono što ne bi trebali plaćati.</p>