SVE DOJAVE SU LAŽNE

Fuchs: Dojave o bombama zaslužuju najstrožu kaznu!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Fuchs: Dojave o bombama zaslužuju najstrožu kaznu!
Zagreb: Izjave nakon sjednice Vlade | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nakon dojava o bombama u školama u više županija, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs izjavio je u utorak u Krapini kako netko tim porukama želi izazvati paniku i zbrku, istaknuvši da su sve dojave dosad bile lažne te da zaslužuju najoštriju osudu i kaznu

Fuchs je, komentirajući dojave zabilježene najprije u Splitsko-dalmatinskoj, a potom i u zagrebačkim te školama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, rekao kako je riječ o ozbiljnoj situaciji koja se, unatoč tome što su dojave lažne, mora tretirati s punom pažnjom.

„Teško je to komentirati jer to graniči, izgleda, s čistom pameću. Netko želi i u interesu mu je izazivanje panike. Sva sreća da su dojave lažne, međutim, znate kako je to kad se radi o školskim objektima i nekim objektima gdje imate više ljudi, pogotovo djece”, rekao je ministar.

Svaka dojava se, naglašava, provjerava, policija izlazi na teren i pregledava objekte prije nego što se nastavi s nastavom. 

„Svaka se od tih dojava obrađuje s pažnjom i policija izlazi i pregledava objekte i vraća djecu natrag. Nekome je u interesu da stvara ovakvu zbrku i paniku, iako panike u ovom trenutku nema, mislim da nema razloga za to”, kazao je Fuchs.

Dojave o bombama u više škola u Hrvatskoj. Ministarstvo: 'To je nepromišljeno sijanje panike'

Istaknuo je kako se zasad ne može sa sigurnošću govoriti o počiniteljima, ali smatra da nije riječ o pojedincu, već o mogućem organiziranijem djelovanju, dodavši da su u slučaj uključene nadležne službe.

Očekuje da će Ministarstvo unutarnjih poslova otkriti odgovorne, naglasivši da takvi postupci zaslužuju najstrožu osudu i kaznu.

Na upit o mogućim motivima, poput školskih ispita, Fuchs je rekao da trenutačno nema posebnih ispita na nacionalnoj razini, uključujući i maturalne te ocijenio da je cilj isključivo izazivanje pomutnje.

Kad je riječ o sadržaju poruka, ističe kako su pisane neujednačenim i gramatički neispravnim jezikom, što dodatno otvara pitanje njihova podrijetla.

