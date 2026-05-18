Fuchs: Krizni tim psihološke pomoći bit će upućen u Drniš

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs najavio je u ponedjeljak da će u Drniš biti upućen krizni tim psihološke pomoći za učenike i nastavnike nakon ubojstva 19-godišnjeg maturanta u subotu navečer.

Fuchs je rekao da je škola u Drnišu uputila zahtjev prema ministarstvu za psihološku pomoć te da su krizni timovi raspoređeni regionalno i mobiliziraju se prema potrebi. "Situacija nakon svakog ovakvog tragičnog događaja je takva da je učenicima, ali jednako tako i nastavnicima, i roditeljima potrebna psihološka pomoć", rekao je, dodavši kako se uvijek postupa sukladno pravilima.

"Čim prije tim bolje, naravno u takvim situacijama se maksimalno izlazi što se vremena tiče", rekao je ministar novinarima nakon predstavljanja odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole, dodavši da nije siguran hoće li krizni tim biti formiran i upućen već danas.

Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija ranije je rekao kako su građani proveli dvije neprespavane noći te da je cijeli grad u šoku. Ravnatelj Srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas rekao je kako je bila riječ o uzornom učeniku i sportašu te da je cijela zajednica potresena tragedijom.

Pogreb ubijenog mladića održat će se u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a u gradu će biti proglašen Dan žalosti. Počinitelj 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je mladića ubio dok je dostavljao pizzu na njegovu adresu u subotu navečer, uhićen je u ponedjeljak u 2.30 sati, javila je Policijska uprava šibensko-kninska.