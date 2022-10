Lakušić: Strahova nemam, već izazove koje ćemo rješavati. Želim da studenti osjete ponos

Povorkom rektora, prorektora, dekana i članova Senata od Sveučilišta do Hrvatskoga narodnog kazališta počela je u utorak svečana inauguracija Stjepana Lakušića, 84. rektora Sveučilišta u Zagrebu. Povorku su predvodili novi rektor Lakušić i odstupajući rektor Damir Boras, a svečanosti koja je u HNK počela u podne nazoče članovi akademske zajednice te predstavnici društvenog i političkog života Hrvatske.

- Velika mi je čast pozdraviti Vas povodom ove inauguracije rektora Lakušića. Nema ulaganja u ljude bez ulaganja u znanje. Poštovani rektore vjerujem da ćete steći povjerenje osoblja i studenata. Pomogli ste nam u pripremi projekata za povlačenje novca iz Fonda solidarnosti. Želim posebice istaknuti važnost u ulaganje u Kampus Borongaj - rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Sveučilište u Zagrebu nije na onom mjestu gdje smo svi očekivali da će biti. Više nego ikada smo svjesni da moramo raditi na otpornosti. Više no ikad su nam potrebni hrabri i kompetentni lideri koji će osnaživati druge. Sustav će studente poticati financiranjem ostvarenih rezultata. Novi izazovi traže nova rješenja. Poštovani gospodine Lakušiću, vaša snaga lezi u snazi vaših sastavnica. Sveučilište čija prošlost ne smije biti bolja od njegove budućnosti. U Vladi RH imat ćete snažnu potporu na tom putu - poručio je novom rektoru ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

- Moj prvi sraz sa sveučilištem je bio u mojoj 19 godini života kad sam izašao na jedan ispit. To je bio ispit iz Rimskog prava na prvoj godini kod profesora Borasa. To je inače otac dosadašnjeg rektora. Ovo sveučilište je hrvatsko srce i hrvatski mišić. Ovdje se i dalje uči dobro. Držimo do sebe i cijenimo sebe jer nismo uopće tako loši. Ulaskom u EU nije stala povijest, mi se i dalje moramo boriti za sebe jer, otkrit ću vam jednu tajnu, nama je jedino stalo do nas. Bez novca i ogromnih ulaganja tih kritičkih znanja nema. Uzmimo iz EU ono sto možemo, to je naš novac. 5 milijuna kuna je zastrašujuće premalo i to nije kritika ovoj Vladi. Jedino je nama stvarno stalo do ovog sveučilišta, kad kažem nama ne dijelim po boji ili etničkoj pripadnosti. Ovo sveučilište nije privatno sveučilište, ovo je jedan od instrumenata RH - rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Govoreći o izvrsnosti o obrazovanju na naše se sveučilište upisuju maturanti s najboljim ocjenama. Pokazalo se da je naše sveučilište uzdanica Hrvatske. Sve dosadašnje teškoće treba shvatiti kao nove prilike. Brojni su drugi izazovi na koje nismo uspjeli utjecati, ali status i stečevine sveučilišta ne smiju se ugrožavati i dovoditi u pitanje. Sveučilište ima velike zadatke pred sobom. Cijenjeni rektore, vama i vašem timu želim uspjeh u svladavanju svih prepreka. Želio bih još jednom zahvatili svima s kojima sam u proteklih osam godina surađivao. ‘Čovječe pazi da ne ideš malen ispod zvijezda’ - poručio je odlazeći rektor Boras.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Lakušić: Nemam strahova, već izazove koje ćemo rješavati

- Neću govoriti o veličini sveučilišta. Govorit ću o svojoj odluci da se kandidiram i o svojoj viziji sveučilišta u Zagrebu. Ovaj dan je završetak jednog poglavlja i početak novog poglavlja. Velika podrška koja je dobivena pokazuje da sam dobio ogromno povjerenje. Ostvareni rezultat na izborima je vjetar u leđa za daljnji rad. Moja osnovna postavka je da je student u središtu zajednice. Kvaliteta obrazovanja jamstvo je razvoja. Svi zajedno moramo raditi na tome da ih zadržimo u Hrvatskoj. U životu vam se stvari ne dogode kad vi to hoćete već kad ste na to spremni. Jedini čega se trebamo plašiti u životu je sam strah. Teška vremena stvaraju odlučne ljude. Strahova nemam već izazove koje ćemo moj tim i ja rješavati. Kako je izrečeno u pjesmi ‘Zvuk tišine’ , manjak komunikacije uzrokuje neispravne i krive odluke. Nećete pronaći niti jedno sveučilište na svijetu koje su vrijeme ovakvih prirodnih katastrofa (pandemije i potresa) u cijelosti stavili na raspolaganje državi. Akademska zajednica ne smije biti neiskorišteni kapital. Sveučilište u ZG se sada nalazi u iznimnom gospodarskom trenutku suočenim s vanjskim i unutarnjim izazovima. Velikih rezultata nema bez kvalitetne znanstvene infrastrukture. Treba uložiti puno više napora u predstavljanju svojih dragocjenih rezultata. Važno je istaknuti da sve ovo nije moguće bez nesebičnog davanja djelatnika i uprave svih fakulteta. Na novoj upravi je zadatak da sve ove aktivnosti budu dostupne. Moja želja je da studenti tijekom studiranja osjete ponos da su studenti sveučilišta u Zagrebu. Da bi se ovo realiziralo neophodan je snažan tim koji će se uhvatiti u koštac s izazovima. Moramo prevesti obnovu infrastrukture fakulteta oštećenih u potresu i kampusa

Mandat mu je do rujna 2026.

Lakušića su za rektora članovi Senata izabrali u ožujku, u drugom krugu u kojem mu je protukandidatkinja bila Mirjana Hruškar.

Službeno je na dužnost rektora Sveučilišta u Zagrebu stupio 1. listopada, a na toj dužnosti zamijenio je Borasa, koji je dužnost rektora obnašao od 1. listopada 2014. Mandat rektora najstarijeg i najvećeg sveučilišta u Hrvatskoj po broju studenata, sastavnica, studijskih programa i zaposlenika traje četiri godine, odnosno do 30. rujna 2026.

Govoreći o svom programu, Lakušić je ranije u intervjuu za Hinu istaknuo da sveučilište mora biti ključni društveni čimbenik razvoja Hrvatske. Njegovim programom predviđen je savjet za gospodarstvo čija je uloga premošćivanje virtualnih prepreka između akademske zajednice i gospodarstva, koje bi pomagalo rastu BDP-a.

Studenti kao središte sustava i nosioci sutrašnjice čine jezgru razvoja i djelovanja Sveučilišta u Zagrebu, istaknuo je.

Rekao je i da će mu prioritet biti obnova zgrada svih fakulteta stradalih u potresu.

Lakušić (Slavonski Brod, 1968.) na dužnost rektora dolazi kao redoviti profesor i dekan Građevinskog fakulteta u Zagrebu, na kojemu je diplomirao i ostvario znanstveno-nastavničku karijeru. Hrvatskoj javnosti postao je poznat angažmanom na sanaciji potresa u Zagrebu i Banovini.

