Fuchs: Nacionalni ispiti za djecu u osnovnoj školi zasad neće biti podloga za upis u srednje škole

Ovo je prvi put da se u Hrvatskoj uopće uvodi sustavna provedba nacionalnih ispita, ističu u NCVVO-u, koji će pripremati i provoditi ispite, kao i državnu maturu

<p>Polagat će se predmeti Hrvatski jezik i Matematika uz modul ispitivanja kompetencije rješavanja problema. U taj modul bit će integrirana pitanja iz prirodoslovnog područja.</p><p>Polagat će se u 5. i u 8. razredu, otkrili su iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja detalje oko najavljene “male mature”.</p><p>No unatoč najavi u utorak kako će ovaj ispit biti uvjet za upis srednje škole, to zasad nije tako definirano.</p><p>- Nacionalni ispiti ne služe ocjenjivanju učenika, nego služe nastavnicima da procijene postignuća učenika i ostvarivanje dogovorenih obrazovnih standarda. U osmom razredu rezultati nacionalnih ispita mogu se koristiti i za upis u srednje škole. NCVVO i MZO još rade na detaljima modela, ali uobičajeno je kad se rezultati nacionalnih ispita koriste i za upis za srednju školu, da na nacionalnoj razini odluku donese MZO, a škola određuje prag za upis - ističu u NCVVO-u.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U ovim školama maske više nisu obavezne </strong></p><p>Ovo je prvi put da se u Hrvatskoj uopće uvodi sustavna provedba nacionalnih ispita, ističu u NCVVO-u, koji će pripremati i provoditi ispite, kao i državnu maturu. Zadatke izrađuju vanjski stručnjaci (učitelji) u suradnji sa stručnjacima Centra. Ispiti će se polagati u školama, a provjeravat će se nastavni sadržaj od 1. do 4. razreda u 5. razredu te nastavni sadržaj od 5. do 8. razreda u 8. razredu. Kako ističu, sustav je već postavljen, a zadaci su predtestirani.</p><p>Ravnatelji osnovnih i srednjih škola s kojima smo razgovarali svakako podržavaju uvođenje ovih ispita, iako još nitko ne zna kako će sve izgledati. <strong>Zlatko Stić</strong>, ravnatelj Prirodoslovne škole “Vladimir Prelog”, nada se da će ispiti pomoći ujednačavanju kriterija po kojima se daju ocjene u osnovnoj školi, a koje direktno utječu na upis. Nada se i da će nacionalni ispit pomoći ukidanju prijamnih ispita, ali i smanjivanju pritiska roditelja.</p><p>- Nerijetko se događa da imamo djecu koja su prošla s 5.0, ali su im razine znanja itekako različite. To i kod djece izaziva veliki stres, kad shvate da ne mogu pratiti ritam zahtjevnije škole - ističe Stić dodajući kako nacionalni ispiti ne bi trebali biti nikakav stres za osnovce. Provodit će se u njima znanom okruženju, s nastavnicima koje poznaju, a gradivo neće biti teže od mnogih ispita koje polažu.</p><p>- Definitivno treba mijenjati sadašnji način upisa u srednje škole. Djeca su opterećena ocjenama gotovo već od prvog razreda, što je vrlo loše. Pritom sjajni učenici koji imaju tek jednu četvorku gube svaku priliku upisati željenu školu zbog poplave odlikaša - zaključuje i <strong>Marija Luković</strong>, ravnateljica zagrebačke Oš “Gustav Krklec”.</p><h2 data-bind="html:Lead" itemprop="articleSection">Fuchs: Nacionalni ispiti još neće služiti za upis u srednje škole </h2><p>Ministar znanosti i obrazovanja<strong> Radovan Fuchs</strong> izjavio je u utorak da je dao nalog da se pokrene projekt izrade nacionalnog ispita s kojim bi se vrednovalo znanje učenika osnovnih škola nakon dva obrazovna ciklusa, ali da oni još neko vrijeme neće služiti kao podloga za upis u srednje škole.</p><p>To bi bili standardizirani testovi koji bi se provodili u svim školama u Hrvatskoj, jedan nakon petog razreda a drugi nakon osmog razreda, kazao je Fuchs i dodao da bi se na taj način dobio uvid koliko su učenici kompetentni u gradivu koje su poučavani, koliko su dobre škole i kakvi su nastavnici.</p><p>Dakle dobili bi jasan presjek kvalitete obrazovnog sustava u tih osam razreda, ali ja niti jednom riječju nisam spomenuo malu maturu, kazao je novinarima.</p><p>Ispiti se po njegovim riječima ne bi ocjenjivali nego bi se gledao prosjek znanja na osnovu postotka uspjeha učenika.</p><p>Fuchs napominje da ispit sljedeće godine neće služiti kao podloga za upis u srednje škole, ali će ih u razrađenoj varijanti potencijalno biti moguće koristiti kao jedan od elemenata prilikom upisa, što će doprinijeti objektivnijem ocjenjivanju učenika u osnovnim školama.</p><p>Nalog za pokretanje projekta izrade nacionalnog ispita Fuchs je dao Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje.</p>