Fuchs: Nema govora o svađi s premijerom. Objavljujemo detaljan plan za školsku godinu

Ministar znanosti i obrazovanja u petak je potvrdio da će škole moći pripremeno zaposliti još spremačica i da će se roditeljima dopustiti da budu na prilagodbi djeteta u jaslicama dulje od 15 minuta, ali na dvorištu

<p><strong>Ne znam tko je došao na ideju</strong> da smo se svađali, to je totalno bez veze, ako mislite da je to zgodno, možda i je, možda skreće pozornost na nešto drugo, a ne na ozbiljne teme. Nismo se svađali, on je nastavio diskusiju oko jedne stvari o kojoj smo prije toga raspravljali, par sati ranije, nema tu nikakvog govora o svađi, prokomentirao je u petak ministar znanosti i obrazovanje fotografije koje su objavila 24sata, a na kojima se čini kako mu premijer nešto oštro prigovara.</p><p>Radovan Fuchs također je najavio kako će u subotu njegovo ministarstvo objaviti detaljan dokument s epidemiološkim mjerama i svim mogućim scenarijima za provođenje nastave. Potvrdio je i kako je školama odobreno privremeno zapošljavanje spremačica tako gdje nedostaju. Upravo nedostatak tehničkog osoblja jedan je od problema na koji su mu posebno ukazali i ravnatelji i osnivači i sindikati.</p><h2>Informatika će ići online</h2><p>- Pravo na dodatno zapošljavanje imat će oni koji imaju posebne potrebe, i to tako se može zaposliti na određeno vrijeme na najlakši i najbrži način, gdje postoji potreba, zaposliti dodatno tehničko osoblje. Ne radi se o dobivanju, već one škole koje iskažu potrebu dobit će dozvolu za zapošljavanje na određeno vrijeme. To je sad najbrži mogući način da se riješi ovaj problem, ako bi se išlo na javni natječaj, postoji procedura odabira i to traje prilično dugo, a situacija je prilično urgentna i to moramo rješavati čim prije - pojasnio je Fuchs, potvrdivši i kako se pripremaju svi oblici online nastave koji su se koristili proljetos, uključujući i Školu na Trećem. Kako je priznao, mislio je da će se moći naći druge varijante, no ostaje se pri već iskušanim rješenjima.</p><p>- Neka iskustva su stečena i dobivena na prošlogodišnjim iskustvima online nastave, prema tome, sve ono što se bude moglo poboljšati poboljšat će se, stavit će se na raspolaganje sve moguće varijante online nastave. Mnogi su pitali što je s nastavom na Trećem, ja sam svojevremeno mislio da neće biti potrebna i da ćemo moći napraviti neke druge varijante. Ne, bit će i ona pokrenuta, kao i preko Carnet-a i sve moguće varijante. Materijali se još dodatno obrađuju, snimaju, poboljšavaju, oni koji po nekim nalazima i uvjerenjima ljudi koji su nadležni za izvođenje nastave nisu bili dovoljno dobro napravljeni, to će se poboljšati, ono što je dobro ostaje - istaknuo je Fuchs, ne dajući konkretan odgovor hoće li nastavnici koji će trebati paralelno raditi nastavu u razredu i online biti dodatno plaćeni.</p><p><strong>Inače, Fuchs se u petak virtualno sastao i s ravnateljicama i ravnateljima dječjih vrtića. Najviše ih je zanimalo pitanje prilagodbe najmlađe djece koja se tek upisuju. Budući da je su epidemiolozi propisali da će u tim prvim danima s djecom roditelji moći biti samo 15 minuta, što svi smatraju prekratkim vremenom za dobru prilagodbu, ministarstvo je predložilo da se, dok god je lijepo vrijeme, uz tih 15 minuta, odobri da roditelj s djetetom provede dio dana na vrtićkom igralištu, u dijelu za jasličare. Roditelj mora imati masku. Po onome što saznajemo, roditeljima će se dopustiti i da u prvo vrijeme ulaze s najmlađima u ustanovu, kako bi im pomogli da se obuku.</strong> </p><h2>Dosta toga je i na roditeljima</h2><p>Nastava iz informatike, kao i većina druge izborne nastave, posebno za niže razrede, izvodit će se online koliko god je to moguće. To je jedini način, pojasnio je, da učenici u nižim razredima ne dolaze u dodir s drugim osobama osim svoje učiteljice, te da ostaju u "balončiću). Na pitanje novinara o sigurnosnim rješenjima u prijevozu učenika do škola, Fuchs je kazao: </p><p><strong>- Ako se koriste javnim prijevozom, mi nemamo mogućnosti djelovanja i tu vrijede pravila kao i za sve građane. Mi smo nastojali dati sva moguća pravila striktno uputama epidemiološke službe. Čuvamo djecu koliko god je moguće pri dolasku u školu, preporučili smo distancu u autobusima koji voze isključivo školsku djecu, rekli smo da oni tamo moraju imati maske, rekli smo i da ako je potrebno u nekim situacijama treba, i negdje će biti da se poveća broj autobusnih linija. Rekli smo kako ulaze u školu, kako se moraju ponašati u školi i što raditi. Onda će otići kući i sad su izvan sustava koji je pokušao osigurati maksimum epidemioloških mjera da sačuva djecu i zaposlenike u školama. Hoće li onda roditelji i svi ostali i dalje inzistirati na tome da se pridržavaju onoga što mi cijelo vrijeme pričamo u školama, to ostaje da vidimo. Vi ne možete zabraniti djeci da se igraju, oni će završiti negdje vani i igrat će se. U konačnici će negdje otići i javnim transportom u kupovinu odjeće, cipela itd. neće ih voziti školski autobus. Morate biti svjesni da ono što mi možemo napraviti u školskom sustavu, mi ćemo napraviti. A onda postoji i život izvan škole.</strong></p>