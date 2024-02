Fuchs poručio: 'Povećanje plaće učiteljima i nastavnicima od 216 do 345 eura je korektan iznos'

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u ponedjeljak u Petrinji kako je povećanje plaće učiteljima i nastavnicima od 216 do 345 eura neto korektan iznos, u okviru mogućeg ukupnog državnog povećanja.

"Najveće povećanje jednokratno koje se dogodilo u ovom dijelu obrazovanja i mislim da je u redu; a sad da li je dovoljno, nikad nije dovoljno. Svi bi htjeli sve više i više plaće, što je legitimno i normalno, ali to je nešto što je, mislim, vrlo korektan iznos u okviru mogućeg ukupnog državnog povećanja", izjavio je ministar Fuchs novinarima nakon obilaska novootvorene Prve osnovne škole u Petrinji.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja danas je objavilo izračun koliko učiteljima i nastavnicima prosječno raste neto plaća nakon donošenja uredbe, a riječ je o porastu od 215 do 345 eura, ovisno o zvanju te godinama staža.

Tako bi učitelju bez napredovanja, ovisno o godinama staža, plaća trebala narasti od 216 do 259 eura, učitelju mentoru od 223 do 266 eura, učitelju savjetniku od 252 do 301 euro, a učitelju izvrsnom savjetniku plaća će biti veća od 289 do 345 eura.

Fuchs ističe kako se ne radi o konačnom prijedlogu i da je to ono što je ponuđeno, a radi se o izračunu na osnovu koeficijenta 1.97.

Naglasio je da svatko može napredovati, nema nikakve selekcije unutar Ministarstva; "tkogod to spominjao", dodao je.

Moramo se moramo odgovorno ponašati prema državnim financijama

Vezano za zahtjeve sindikata o koeficijentu većem od 1,97, ministar znanosti i obrazovanja Fuchs je rekao kako to upravo sad analiziraju svi zajedno i vidjet će je li to moguće.

"Mi se moramo odgovorno ponašati prema državnim financijama. Ne smijemo ući u prekomjerno zaduživanje. Zemlja smo koja je unutar eurozone. Prema tome postoje određena pravila. Ne možete ići u toliki deficit koji bi ugrozio naše fiskalno funkcioniranje, ponašanje i izazvao takav deficit koji ne bi bio prihvatljiv", naglasio je.

Osvrćući se na prosvjed sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, rekao je da ne zna zašto bi sjeo s njima za stol i zašto su uopće prosvjedovali "jer upravo taj isti sindikat Preporod ono što je dostavio MZO-u je bio nekakav uradak u kojem se ne spominje niti jedan prijedlog za mijenjanje bilo kojeg koeficijenta".

Komentirao je i da su u tijeku ovih 14 dana kada je uredba stavljena na javno savjetovanje, zaprimili određene vrlo konkretne prijedloge koje pomno prate i analiziraju te da će u onome što budu mogli, izaći u susret.

Zadovoljan obnovom i izgradnjom obrazovnih institucija na Banovini

Ministar Fuchs izrazio je zadovoljstvo obnovom i izgradnjom obrazovnih institucija na Banovini, odvija se prema planu i u redu, djeca ulaze u prostore koji su prema obrazovnim standardima vrhunski opremljen, iako bi "uvijek nešto moglo ići malo brže".

Sisačko-moslavačku županiju i Petrinju vezano za obnovu, ocijenio je četvorkom, a za trud peticom, dok Sisku i njegovoj gradonačelnici zamjera komunikaciju za koju kaže da je "nikakva", zbog čega joj je u tom dijelu funkcioniranja dao dvojku.