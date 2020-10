Fuchs: Škole nisu žarišta, nema potrebe za nastavom na daljinu

Ministar Fuchs dodaje da, čak i ako djecu pošalju da nastavu prate od doma, to ne znače da se neće družiti, nisu u samoizolaciji. Fuchs ističe da će prijeći na model C samo ako Stožer proglasi lockdown

<p>U samoizolaciji je 10 i pol tisuća djece, a pozitivno je malo više od tisuću djece i 200 djelatnika škola. Ministar obrazovanja<strong> Radovan Fuchs</strong> tvrdi kako potrebe za nastavom na daljinu - nema, jer škole nisu žarišta. Ostaje pri tome da je škola ipak sigurnije mjesto za djecu nego da se nalaze izvan škole, javlja <a href="https://vijesti.hrt.hr/670559/fuchs-skole-nisu-zarista-nema-zatvaranja" target="_blank">HRT</a>. </p><p>No, stajališta o načinima održavanja nastave se mijenjaju. Tako ravnatelj OŠ Granešina Marijan Vulić smatra kako bi u Zagrebu škole trebale prijeći na C model, barem na dva tjedna dok se situacija ne stabilizira. </p><p>S druge strane, učiteljica iz OŠ Središće Iva Palčić Strčić smatra kako takav prelazak ne bi dobro utjecao na djecu, a to je pokazalo i iskustvo iz prošle školske godine kada je djeci nedostajala interakcija s učiteljima. Suzana Hitrec, predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja poručila je da treba pratiti trendove idućih dana. </p><p>Deana Bokić, ravnateljica 3. gimnazije Split kaže kako je najveći problem druženje učenika izvan škole te da bi online nastava imala smisla kada se učenici ne bi družili. <br/> <br/> - Ako bi se družili i 'online' nastavu shvatili samo kao razlog za nedolazak u školu, onda je pitanje ima li to smisla - smatra ravnateljica.</p><p><br/> <br/> Ministar dodaje, ako pošaljemo djecu kući, oni nisu u samoizolaciji, oni imaju slobodu kretanja:</p><p>- Oni će se posjećivati i družiti. I to je argument zašto proglašavanje zatvaranje škola na dva tjedna bez da se sve zatvori ne govori u prilog tome da se to treba napraviti.</p><p>Dakle, završava Radovan Fuchs - donese li Nacionalni stožer odluku o lockdownu- tada škole prelaze na model C ili nastavu na daljinu. Do tada - pratimo i zbrajamo.</p>