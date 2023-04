Fuchs: 'Svi će učitelji imati normu i neće biti otkaza'

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs završio je u srijedu obilazak županija kako bi ravnatelje osnovnih škola upoznao s projektom cjelodnevne škole, a vezano za dvojbe učitelja zbog drugačijeg načina rada, izjavio je za HTV da ni jedan učitelj neće ostati bez posla.

E-savjetovanje o projektu završava sutra, a u Dnevniku HTV-a ministar Fuchs je komentirao kritike i prijedloge na projekt.

"Imamo dosta komentara, e-savjetovanje smo napravili kako bismo čuli konstruktivne prijedloge i eventualne kritike. Sve ono što je konstruktivno u smislu sugestija za poboljšanje, ćemo razmotriti i sigurno uzeti u obzir, ali nažalost imamo i velik dio komentara u e-savjetovanju koji nisu komentari, nego su proizvoljni zaključci", istaknuo je ministar Fuchs.

Komentirao je i upite hoće li zbog drugačijeg načina rada u cjelodnevnoj školi, neki učitelji biti višak i ostati bez posla.

"Uglavnom se sve može svesti na dvije stvari. Jedna je strah od nečeg novog, i to u dva segmenta - što će biti s onima koji ne mogu ili neće moći ispuniti normu; i drugo, hoće li biti otkaza, odnosno tehnoloških viškova. Na jedno i drugo pitanje mogu reći: Svi će imati normu i neće biti otkaza", naglasio je Fuchs.

“Nažalost imamo i velik dio komentara u e-savjetovanju koji nisu komentari, nego su proizvoljni zaključci”, dodao je ministar znanosti i obrazovanja.

Dobrobit učenika osnovna ideja, djeca rade korisne stvari za svoju edukaciju

Upitan kako će učitelji svladati nove kurikule u kratko vrijeme, Fuchs je rekao kako uopće ne sumnja da će oni to uspjeti.

"To nije cjelodnevna nastava, djeca neće biti do 17 sati u školi; ona mogu biti ako to oni i roditelji odaberu, i tada su u jednoj strukturiranoj, potpomognutoj nastavi. To nije samo čuvanje djece, nego djeca rade korisne stvari za svoju edukaciju", naglasio je.

Napomenuo je kako je obvezni dio tri dana do 14 - 14,15, i dva dana do 15 sati. U tom segmentu su predavanja, obrada i pisanje zadaća i učenje. Puštena je velika autonomija školama da kreiraju sustav kako im odgovara, rekao je ministar, te naglasio ulogu ravnatelja škola i učitelja.

"Odabrat ćemo reprezentativan znanstveni uzorak od 50 škola kako bismo zaista mogli, nakon nekog vremena, komparirati postižu li učenici u takvim školama bolje rezultate na testovima od učenika koje se poučava na klasičan način, i onda ćemo tek moći donijeti definitivne zaključke. Jer sve do sada rađeno je na osnovi dojma, a ne egzaktnih činjenica", rekao je Fuchs.

Napomenuo je kako se cjelodnevna škola u dokumentima spominje od 2008. i da su sve administracije i stručnjaci do sada imali priliku krenuti u takav projekt, ali da nitko to do sada nije napravio.

Najčitaniji članci