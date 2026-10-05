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SVJETSKI DAN UČITELJA

Fuchs: Učitelji su temelj kvalitetnog obrazovanja

Piše HINA,
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Fuchs: Učitelji su temelj kvalitetnog obrazovanja
Zagreb: Održana 210. sjednica Vlade RH | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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U čestitki učiteljima, nastavnicima, profesorima, odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima Fuchs je istaknuo da se odgojno-obrazovni radnici suočavaju s novim i sve složenijim izazovima zbog ubrzanih društvenih, tehnoloških i obrazovnih promjena

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs čestitao je u ponedjeljak Svjetski dan učitelja, istaknuvši kako su učitelji temelj kvalitetnog obrazovanja te da im treba osigurati potporu, uvjete za profesionalni razvoj i položaj koji odgovara važnosti njihova rada.

U čestitki učiteljima, nastavnicima, profesorima, odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima Fuchs je istaknuo da se odgojno-obrazovni radnici suočavaju s novim i sve složenijim izazovima zbog ubrzanih društvenih, tehnoloških i obrazovnih promjena.

Razvoj novih tehnologija mijenja načine učenja i poučavanja dok istodobno raste potreba za snažnijom brigom o dobrobiti i mentalnom zdravlju djece i mladih, napomenuo je i dodao kako to od odgojno-obrazovnih radnika traži stalno usavršavanje i spremnost na nove pristupe. 

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Naglasio je kako je obrazovanje jedan od četiri ključna hrvatska razvojna prioriteta u ovome desetljeću. Ulažemo 3,2 milijarde eura u obrazovnu infrastrukturu, što je najveći investicijski ciklus u hrvatskom obrazovanju do sada, napomenuo je ministar i dodao kako se grade i dograđuju vrtići, škole i sportske dvorane te stvaraju preduvjeti za kvalitetne uvjete za rad učitelja i jednake obrazovne mogućnosti za svako dijete.

"No ni najbolje opremljena škola ne može biti dobra škola bez kvalitetnih i motiviranih učitelja", dodao je.

Fuchs je zahvalio odgojno-obrazovnim radnicima na njihovu radu i najavio da će Ministarstvo nastaviti raditi na jačanju položaja učitelja te graditi društvo koje poštuje sve odgojno-obrazovne djelatnike.

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