Gabričević: Nemamo dovoljno domova za starije i skupi su

Saborski zastupnik Veselko Gabričević u ime Kluba Nezavisni i HSU-a upozorio je u srijedu na nedostatne smještajne kapacitete u domovima za starije osobe u Hrvatskoj te je najavio da Vlada i ove godine planira objaviti javni poziv za izgradnju novih centara.

"Vlada će i u ovoj godini objaviti javni poziv za izgradnju novih centara pa je to prilika da se čelnici lokalnih jedinica pripreme , kazao je Gabričević u govorima na slobodnu temu dodavši kako je cilj povećati kapacitete institucionalnog smještaja za starije osobe i omogućiti svakom građaninu da to pravo ostvari bez višegodišnjeg čekanja.

Podsjetio je pritom da je Vlada u 2024. pokrenula projekt izgradnje 18 centra za osobe starije životne dobi i umirovljenika i da su tu priliku iskoristili svi izuzev Vukovarsko-srijemske i Varaždinske županije te Grada Zagreba, koji ili nisu pripremili dokumentaciju ili nisu bili zainteresirani.

Kako je naveo Gabričević, u Hrvatskoj djeluje ukupno 670 pružatelja usluga smještaja starijim osobama, 48 čiji su osnivači lokalne jedinice i 622 privatna, čiji je ukupni kapacitet 31.020 mjesta.

Kada je riječ o cijenama, od 1. travnja ove godine za privatne pružatelje iznosit će od 456 do 835 eura za prvi stupanj, od 612 do 998 eura za drugi, od 647 do 1.038 eura za treći, te od 945 do 1. 333 eura za četvrti stupanj smještaja, dodao je.

„Lako je zaključiti da su smještajni kapaciteti nedostatni i da veliki broj umirovljenika ne može sa svojom mirovinom sebi platiti troškove ni za prvi stupanj smještaja”, kazao je zastupnik.

Radojčić: Nemamo dovoljan broj postrojenja za obradu i recikliranje

Dušica Radojčić (Klub Možemo!) u govoru je upozorila da je Hrvatska platila EU 94 milijuna eura zbog nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada od 2021. do 2024. Navela je kako je jedan od razloga za velike količine plastičnog ambalažnog otpada u činjenici što nemamo dovoljan broj postrojenja za obradu i recikliranje takvog otpada.

"Tim je čudniji nedavno otkriveni slučaj nezakonito odbačenih čak 35.000 tona plastičnog i medicinskog otpada u Benkovcu, Gospiću i Poznanovcu koji je došao iz uvoza", rekla je i prozvala nadležno ministarstvo. Smatra javnost bi trebala doznati tko je i s kojim opravdanjem dopuštao uvoz plastičnog otpada i kako se neometano godinama mogao ne samo uvoziti taj otpad nego i odbacivati u okoliš.

Pozvala je na primjenu striktnijih kontrola uvoza bilo koje vrste otpada iz inozemstvo, a naročito otpada iz Italije s obzirom na dobro poznate poslove eko mafije.