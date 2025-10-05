Obavijesti

AFERA SOFTVER

Gabrijela Žalac od sutra mora u zatvor u Remetinec, ali tražila je odgodu. Ovo je razlog...

Piše Laura Šiprak, Marta Divjak,
Zagreb: Gabrijela Žalac došla na sud zbog sklapanja nagodbe s USKOK-om | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Bivša ministrica na izvršavanje kazne trebala se javiti u ponedjeljak, no tražila je odgodu izvršavanja kazne zbog obaveza. Što god sudac izvršenja odluči, odgodom si je svakako 'kupila' malo vremena na slobodi

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Gabrijela Žalac sutra se morala prijaviti u Remetinečki zatvor zbog afere Softver, ali je zbog 'neodgodivih poslovnih obaveza' tražila odgodu. Kako je navela, mora dovršiti započete poslove inače će imati materijalni gubitak, piše Dnevnik.hr

- Ona se mora 6. listopada do ponoći javiti u zatvor. Sudac izvršenja u roku od pet radnih dana mora donijeti odluku hoće li dobiti odgodu, a ona se opet na tu odluku može žaliti. Svo to vrijeme, žalba i molba odgađaju izvršenje odluke tako da se ona nalazi na slobodi - rekao je glasnogovornik županijskog suda u Vukovaru, sudac Goran Miličević

Obrana, odnosno Žalac ima pravo tražiti da se kazne objedine i da odsluži obje u komadu, ili nešto kraće.

Osumnjičeni za štetu od 1,8 milijuna eura

Podsjetimo, Žalac, nekadašnji ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) Tomislav Petric te dvojica poduzetnika Mladen Šimunac i Marko Jukić  optuženi su u aferi Softver za preplaćivanje softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova kojem je Žalac bila na čelu.

Žalac je optužena za zlouporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem, Petric za zlouporabu položaja i ovlasti, dok su Šimunac i Jukić optuženi za poticanje, odnosno pomaganje u tim nedjelima. EPPO tvrdi da je tim zlouporabama nanesena šteta od 1,8 milijuna eura.

Optužnicom je uz Pleslić obuhvaćena i bivša ministrica Žalac, ali i više državnih dužnosnika, između ostalih i bivši ravnatelj Carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubravko Novak te pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac, a koji su se u zamjenu za blaže kazne nagodili s tužiteljstvom.

Prvim dijelom optužnice Pleslić se na teret stavlja da je, između prosinca 2019. i svibnja 2020., koristila položaj i autoritet državne tajnice u Ministarstvu uprave, kao i društveni utjecaj koji je stekla višegodišnjim obnašanjem dužnosti gradonačelnice Knina te zastupnice u Hrvatskom saboru.

Dijelom optužnice koji se odnosi na sređivanje zapošljavanja preko veze i polaganja državnih ispita bilo je, uz Pleslić, obuhvaćeno još šestero osoba koji su ta zapošljavanja i ispite sređivali te jedanaestero koji su tražili zapošljavanja i sređivanje ispita nekome njihovome.

Županijski sud u Zagrebu (Hrvatska) donio presudu protiv bivše ministrice regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU), te joj je izrekao kaznu zatvora u trajanju od dvije godine zbog zlouporabe položaja i ovlasti te zbog trgovanja utjecajem. Ova je presuda uslijedila nakon što je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu podignuo optužnicu, izvijestio je EPPO.

Tri optužnice za Žalac

Uz aferu Softver, tu je i afera Rođendan. Ovoga puta priznala je da je potrošila oko 9.700 eura europskog novca na privatne troškove u restoranima i za proslavu rođendana, a nagodila se na kaznu od sedam mjeseci zatvora.

Afera Sport i glazba gdje je prvookrivljena njena najbolja prijateljica Josipa Pleslić ex Rimac, a riječ je o aferi u kojoj su razna pogodovanja. Konkretno, Žalac je priznala da je od Pleslić tražila i dobila pitanja za njenog brata kako bi se zaposlio u javnoj službi. Tad je zaposlen u Zagrebačkom holdingu, za vrijeme Milana Bandića, dok sad radi u Institutu Hrvoje Požar.

