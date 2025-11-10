Žalac stigla u zatvor, Plenković: 'Ona više nije članica HDZ-a...'

Gabrijela Žalac stigla je u zatvor u Remetincu. Naime, iscrpila je sve mogućnosti za odgodu odsluženja kazne od dvije godine i sedam mjeseci, koliko je dobila zbog zloporabe položaja i pogodovanja u aferi Softver i plaćanja proslave rođendana i privatnih večera EU novcem. U Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu morala se javili još 6. listopada ali je tražila odgodu zbog poslovnih razloga. Županijski sud u Vukovaru joj je odbio zahtjev za odgodom, na što se ona žalila, pa je odbijena i ta žalba.

O tome je danas govorio i premijer Andrej Plenković.

- Znam za tu informaciju. Ona više nije članica HDZ-a. Očito je procijenila da joj je ova vrsta nagodbe bolja od dugog sudskog postupka. Šteta da se to dogodilo - izjavio je premijer.

Podsjetimo, na Županijskom sudu u Zagrebu, Gabrijela Žalac sklopila je drugu nagodbu s EPPO-om, a treću u seriji optužnica podignutih protiv bivše ministrice u Vladi Andreja Plenkovića. Ovoga puta priznala je da je potrošila oko 9.700 eura europskog novca na privatne troškove u restoranima i za proslavu rođendana, a nagodila se na kaznu od sedam mjeseci zatvora. Riječ je o aferi Rođendan.

Novac potrošen na hranu i piće vratila je još tijekom istrage. Bivša ministrica i sad bivša HDZ-ovka je prva Plenkovićeva ministrica koja će vidjeti unutrašnjost ćelije, ali ne odmah.

- Imovinska šteta je nadoknađena tijekom istrage - rekla je tužiteljica Sani Ljubičić iz ureda Europskog javnog tužitelja.

Tu je i druga presuda, ona za aferu Softver, gdje je također priznala krivnju i dobila dvije godine zatvora. Prije toga je uplatila 200.000 eura naknade štete. Po zakonu, Žalac ima pravo žalbe na presudu u aferi Rođendan jer je kazna zatvora bezuvjetna, no kako doznajemo, neće se žaliti. Kad ta presuda postane pravomoćna, obrana ima pravo tražiti da se kazne objedine i da odsluži obje u komadu, ili nešto kraće.

Istraga o aferi Rođendan pokrenuta je u prosincu 2023., optužnica je podignuta u srpnju 2025. Iako je godinama negirala krivnju u svim slučajevima, ipak je odlučila priznati. Prije nje priznala je suoptužena Ivana Alilović, koja je bila zaposlenica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU), i provodila plaćanja privatnih zabava iz EU fonda iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iako je znala da se ne radi o službenim troškovima za koje je Republika Hrvatska dobila taj novac.

Ona je priznala još u listopadu 2024. godine i osuđena je na uvjetnu kaznu zatvora od pet mjeseci uz rok kušnje godinu dana. Morala je platiti i 500 eura sudskih troškova i nadoknaditi štetu od 1353 eura. Alilović je u međuvremenu postala direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije.

Gabrijela Žalac je pak optužena za zloporabu položaja i ovlasti u periodu od svibnja 2017. do srpnja 2019., kad je bila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Tako je plaćeno čak devet njenih pohoda na restorane među kojima je i proslava 40. rođendana u restoranu Šarm u Heinzelovoj ulici u Zagrebu. Rođendan je slavila početkom veljače 2019. godine, a ministarstvo je taj račun od oko 3 tisuće eura platilo 4. ožujka 2019. godine. Računi kojima raspolaže Ured europskog tužitelja često su, piše Telegram, izdavani iza ponoći, a na njima nema specifikacije troška, već stoji samo ukupan iznos. Najčešće je iznosio između 10 i 20 tisuća kuna. Ni na jednom računu nisu bila priložena imena osoba koje su bile na ručkovima ili večerama iako je to obveza koju nalaže fiskalna odgovornost. Telegram je 2022. godine objavio da su sporni i račun izdan 7. ožujka 2019., na kojem je devet nepoznatih osoba za juhu od bikova repa, sporo kuhanu teletinu, kavu i mineralnu u restoranu Atlanta Bocca Marai potrošilo 2073 kune, a račun je platilo Ministarstvo. Tjedan dana kasnije isti restoran izdao je i račun na 15.210 kuna. Među računima za reprezentaciju je i onaj poznate Mesnice AS iz Županje za 4.6 kilograma kulena, 0.9 kg kulenove seke i 1.85 kilograma dimljene svinjske pečenice u ukupnom iznosu od 1268,58 kuna.