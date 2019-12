Galaxy Watch Active 2: prava podrška aktivnom životu

Jedan od najboljih načina kako to možete učiniti je pomoću gadgeta koji će vam osigurati sasvim novo fitness iskustvo kakvo još do sada niste imali, a to je Samsung Galaxy Watch Active 2! Modernizirajte svoj aktivan život te iskoristite prednosti ovog pametnog sata kako biste uz napredan trening obogatili svoj život olakšanom komunikacijom i mnogim drugim prednostima koje pruža ovaj svestrani uređaj.



Jednostavan dizajn i vrhunska tehnologija

Ovaj mali, ali revolucionarni gadget jedna je od najboljih opcija ako želite unaprijediti svoj aktivan život i u potpunosti se posvetiti fitnessu. Samsung Galaxy Watch Active 2 atraktivan je pametni sat koji je dostupan u veličinama od 40 mm i 44 mm, te ima izdržljivu bateriju koja traje puna dva dana (ovisno o načinu korištenja). Karakterizira ga i inovativni digitalni rotirajući okvir koji je moguće okretati u smjeru kazaljke na satu i obrnuto zbog čega vam je olakšan pristup i korištenje raznih aplikacija. Uz sve ovo, njegov odličan Super AMOLED ekran pružat će vam nevjerojatnu svjetlost i vrhunsku vidljivost u svim uvjetima.

Ovaj pametni sat je jednostavnog dizajna, s dva gumba i mikrofonom na desnoj te zvučnikom na lijevoj strani, dok se na poleđini sata nalazi senzor za mjerenje otkucaja srca. Osim toga, jedna od najvećih prednosti je povezivost 4G LTE mrežom.



Puno više od praćenja treninga

Osim praćenja mnogih aktivnosti vezanih uz aktivan život, ovaj sat pruža vam i mnoge druge prednosti. Na zaslonu sata možete primati obavijesti sa svog pametnog telefona, primati i slati poruke, ali i primiti i uputiti telefonski poziv zbog povezivosti s 4G LTE mrežom.

Kada je riječ o aktivnom načinu života, Galaxy Watch Active 2 pomoći će vam u praćenju rada srca zahvaljujući senzoru na poleđini, a u orijentaciji će vam pomoći GPS. Zbog toga je ovaj sat idealan za trčanje, bicikliranje ili bilo koju fizičku aktivnost koja podrazumijeva kretanje na velike udaljenosti, a uz to će vam dati i kvalitetnu povratnu informaciju o vašem napretku. Osim toga, sat vam pruža audio instrukcije za mnoge vježbe poput bicikliranja, trčanja na otvorenom, trčanja na traci i plivanja te uz otkucaje srca tijekom cijelog dana broji vaše korake i potrošnju kalorija. Također, pomoću ovog pametnog sata imate uvid u kvalitetu sna, a može vas i motivirati i opustiti uz glazbu zahvaljujući dostupnosti aplikacije Spotify.



Savršena fit kombinacija čeka vas u Polleo Sportu!

Ako svoje zapešće nagradite ovim pametnim satom, istovremeno ćete svoje mišiće nagraditi vrhunskim whey proteinom! Naime, u Polleo Sportu uz kupljeni Samsung Galaxy Watch Active 2 dobivate 1st Whey (908 g) s okusom čokolade gratis. Ako redovito trenirate, whey protein opskrbit će vaše mišiće energijom i osigurati im kvalitetniji oporavak, a pametni sat pratit će vaš napredak koji će bez sumnje biti efikasniji uz 1st Whey!

Tema: Promo sadržaj