MISTERIJ NA TRŽNICI GALERIJA Na Dolcu se još mjesecima neće ništa raditi. Ali nestale su slavne stepenice!

Dolac je najveća i najslavnija hrvatska tržnica, simbol je glavnoga grada, ali je zatvoren još prije sedam mjeseci zbog oštećenja stropa u unutarnjoj hali. Radovi neće krenuti prije jeseni, zapravo, neće ni na jesen, tad tek kreće postupak javne nabave za projektiranje. No, na Dolcu se ipak nešto radi i miče, a onda kad se makne- mjesec dana stoji ograđeno, propada, i ne radi se ništa više. Tako nam čitatelji šalju fotografiju nestalih stepenica koje vode od Dolca na Opatovinu, više ih uopće nema, a jedan od prolaza kroz koji su mnogi potegnnuli s Dolca ne bi li pozdravili Petricu Kerempuha ili popili kavu na terasi Potepuha, ograđen je tjednima i oko njega se ništa više ne radi...