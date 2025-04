Gas, gas: Policija ulovila 1244 vozača u Zagrebu kojima znak za brzinu znači da voze još brže

Zagrebačka policija izvijestila je da su prošli tjedan, od 7. do 13. travnja, pojačano kontrolirali brzinu kretanja na svim cestama te su u sklopu aktivnosti organizacije "ROADPOL" kontrolirali ukupno 1774 vozila.

U akciji su ukupno utvrđena 1244 ciljana prekršaja prekoračenja brzine od čega su:

745 prekršaja utvrdili policijski službenici te je

499 prekršaja utvrđeno tehničkim sredstvima

dok su izrekli 14 zaštitnih mjera zabrane upravljanja zbog utvrđenih prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila.



Najveća izmjerena brzina kretanja vozila izvan naselja i to preko 130 km/h utvrđena je na 2. km državne ceste DC10 kod 33-godišnjakinje koja je u srijedu 9. travnja oko 18.10 sati upravljala osobnim automobilom križevačkih registarskih oznaka, a navedenom cestom kretala se brzinom većom za 52 km/h od dopuštene prometnim znakom.



Najveća izmjerena brzina kretanja u naselju i to preko 120 km/h utvrđena je kod 25-godišnjaka i to na području Novog Zagreba na raskrižju Ulice Bani i Avenije Većeslava Holjevca koji je u petak 11. travnja oko 11.10 sati upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se brzinom većom za 53 km/h od dopuštene prometnim znakom.