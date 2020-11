Gates siguran: Skoro sva cjepiva bit će spremna do veljače

Neka cjepiva imaju logističke probleme, poput Pfizerovog, koje se mora skladištiti na čak -75 stupnjeva Celzijusovih. Ipak, Gates vjeruje kako će ti problemi biti rješivi

<p>Suosnivač Microsofta Bill Gates vjeruje kako će gotovo sva cjepiva za korona virus biti učinkovita, otkrio je za <a href="https://edition.cnn.com/2020/11/22/health/bill-gates-coronavirus-vaccine-thanksgiving/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p><p>Pfizerovo i Modernino cjepivo po prvim su podacima jako učinkovita, a Gates tvrdi kako očekuje da ista stvar bude i s cjepivima od AstraZenece, Johnson & Johnsona te Novavaxa.</p><p>- Vjerujem da će se do veljače pokazati da su sva ta cjepiva efikasna i sigurna. I dalje raste broj novozaraženih i očekuje se porast te brojke doslovno sve do veljače, a to bi u SAD-u moglo značiti preko dvije tisuće mrtvih dnevno u tom periodu - rekao je Gates pa se dotakao mjera:</p><p>- Nosite maske. Pokušajte izdržati do proljeća jer tad će cjepivo zaista početi smanjivati broj zaraženih, a pomoći će i promjena vremena na toplije. </p><p>Neka cjepiva imaju logističke probleme, poput Pfizerovog, koje se mora skladištiti na čak -75 stupnjeva Celzijusovih. Ipak, Gates vjeruje kako će ti problemi biti rješivi:</p><p>- Morate se pobrinuti da se neko cjepivo ne potroši uzalud, ali vjerujem da će se logistika već nekako riješiti. Mislim da će biti dovoljno ljudi koji će se odmah cijepiti i onda će oni privući ostale te ćemo s vremenom doći na tu razinu od 70% i više onih koji su nam potrebni kako bismo spriječili širenje bolesti.</p><p>Za kraj, za<a href="https://edition.cnn.com/2020/11/22/health/bill-gates-coronavirus-vaccine-thanksgiving/index.html" target="_blank"> CNN</a> se dotakao i Dana zahvalnosti te otkrio kako će s nekim članovima obitelji biti na video vezi kako bi smanjili broj onih koji se nalaze u istoj prostoriji zbog korona virusa.</p>