Gates se oglasio: 'Žalim zbog svake minute koju sam proveo s Epsteinom. Bilo je to glupo...'

Bill Gates je izjavio da "žali zbog svake minute" koju je ikada proveo s Jeffreyjem Epsteinom. U intervjuu za Nine News Australia progovorio je objavljivanju Epsteinovih dosjea u kojima je i njegovo ime... Milijarder je rekao da je " bilo glupo" provoditi vrijeme s osuđenim seksualnim prijestupnikom te da su Epsteinove tvrdnje o njemu u dosjeima "lažne".

- Navodno je Jeffrey sam sebi napisao e-mail. Taj e-mail je lažan. Dakle, ne znam što je mislio. Žalim zbog svake minute koju sam proveo s njim, žalim i ispričavam se što sam to učinio - dodao je.

Foto: House Oversight Committee Democr

Gates je jedan od nekoliko najbogatijih i najistaknutijih ljudi na svijetu spomenutih u milijunima dosjea koje je američko Ministarstvo pravosuđa u petak objavilo u vezi s Epsteinom. Suosnivač Microsofta rekao je da je upoznao Epsteina 2011. godine, nekoliko godina nakon što je Epstein osuđen za seksualne zločine, te da su zajedno imali "nekoliko večera".

- Fokus je uvijek bio na tome da je poznavao mnogo vrlo bogatih ljudi i govorio je da ih može nagovoriti da daju novac globalnom zdravstvu. Gledajući unatrag, to je bila slijepa ulica, i rekao sam mnogo puta, ali reći ću opet, bilo je glupo provoditi vrijeme s njim. Bio sam jedan od mnogih ljudi koji žale što su ga ikada upoznali - rekao je.

U nizu e-mailova iz 2013. koje je Epstein slao sam sebi, pokojni seksualni prijestupnik sugerirao je da Gates ima izvanbračnu aferu i da je tražio ilegalne droge.

Epstein je u e-mailu od 18. srpnja 2013. napisao da je odlučio dati ostavku na ulogu koju je imao u Zakladi Gates i BG3, think tanku koji je osnovao Bill Gates, jer se "našao upleten u teški ratni spor između Melinde i Billa".

- Imam najveće poštovanje prema svom prijatelju s kojim sam sedam godina i želim im oboma sve najbolje - napisao je Epstein.

- U svojoj ulozi njegove desne ruke, više puta sam bio zamoljen, a i gledajući unatrag, pogrešno sam pristao sudjelovati u stvarima koje su se kretale od moralno neprikladnih do etički neispravnih, te su me više puta tražili da činim i druge stvari koje se približavaju i potencijalno prelaze granicu ilegalnog - napisao je Epstein o svom odnosu s Gatesom.

Epstein je te aktivnosti opisao kao "pomaganje Billu da nabavi drogu, kako bi se nosio s posljedicama seksa s Ruskinjama, olakšavanje njegovih ilegalnih sastanaka s udanim ženama..."

U izjavi za NBC News u utorak, glasnogovornik Billa Gatesa porekao je optužbe.

- Ove su tvrdnje apsolutno apsurdne i potpuno lažne. Jedino što ovi dokumenti pokazuju jest Epsteinova frustracija što nije imao stalan odnos s Gatesom i koliko je daleko bio spreman ići da ih namami u zamku i okleveta - rekao je.

Gatesova bivša supruga, Melinda French Gates, rekla je u utorak u intervjuu za NPR-ov podcast "Wild Card" da osjeća "nevjerojatnu tugu" vidjevši ime svog bivšeg supruga spomenuto u novoj seriji dosjea.

- Koja god pitanja ostala... za te ljude, pa čak i za mog bivšeg muža, oni trebaju odgovoriti na ta pitanja, a ne ja. Jako sam sretna što sam daleko od sve te prljavštine koja je tamo bila - rekla je.

Gates je bio među dugim popisom moćnih ljudi, koji uključuje predsjednika Donalda Trumpa, Elona Muska i bivšeg predsjednika Billa Clintona, imenovanih u milijunima dosjea koje je prikupilo Ministarstvo pravosuđa. Trump, Musk i Clinton su negirali bilo kakvu nepravdu i vlasti ih nisu optužile ni za kakav zločin u vezi s Epsteinom. Clinton i bivša državna tajnica Hillary Clinton su se u ponedjeljak složile da će u bliskoj budućnosti svjedočiti u Kongresu o Epsteinu.

Ghislaine Maxwell, Epsteinova bivša djevojka i suučesnik, jedina je osoba koja je optužena i osuđena za zločine povezane s Epsteinom. Trenutno služi zatvorsku kaznu u Teksasu.

Epstein je umro u zatvoru čekajući suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja 2019. godine. Njegova smrt proglašena je samoubojstvom