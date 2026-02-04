Obavijesti

MILIJARDER NA LISTI

Gates se oglasio: 'Žalim zbog svake minute koju sam proveo s Epsteinom. Bilo je to glupo...'

Piše Veronika Miloševski,
Suosnivač Microsofta rekao je da je upoznao Epsteina 2011. godine, godinama nakon što je Epstein osuđen za seksualne zločine, te da su zajedno imali "nekoliko večera"

Bill Gates je izjavio da "žali zbog svake minute" koju je ikada proveo s Jeffreyjem Epsteinom. U intervjuu za Nine News Australia progovorio je objavljivanju Epsteinovih dosjea u kojima je i njegovo ime... Milijarder je rekao da je " bilo glupo" provoditi vrijeme s osuđenim seksualnim prijestupnikom te da su Epsteinove tvrdnje o njemu u dosjeima "lažne".

- Navodno je Jeffrey sam sebi napisao e-mail. Taj e-mail je lažan. Dakle, ne znam što je mislio. Žalim zbog svake minute koju sam proveo s njim, žalim i ispričavam se što sam to učinio - dodao je.

U Epsteinovim dokumentima pojavljuju se i fotografije Gatesa i nepoznatih djevojaka
Gates je jedan od nekoliko najbogatijih i najistaknutijih ljudi na svijetu spomenutih u milijunima dosjea koje je američko Ministarstvo pravosuđa u petak objavilo u vezi s Epsteinom. Suosnivač Microsofta rekao je da je upoznao Epsteina 2011. godine, nekoliko godina nakon što je Epstein osuđen za seksualne zločine, te da su zajedno imali "nekoliko večera".

- Fokus je uvijek bio na tome da je poznavao mnogo vrlo bogatih ljudi i govorio je da ih može nagovoriti da daju novac globalnom zdravstvu. Gledajući unatrag, to je bila slijepa ulica, i rekao sam mnogo puta, ali reći ću opet, bilo je glupo provoditi vrijeme s njim. Bio sam jedan od mnogih ljudi koji žale što su ga ikada upoznali - rekao je.

U nizu e-mailova iz 2013. koje je Epstein slao sam sebi, pokojni seksualni prijestupnik sugerirao je da Gates ima izvanbračnu aferu i da je tražio ilegalne droge.

Epstein je u e-mailu od 18. srpnja 2013. napisao da je odlučio dati ostavku na ulogu koju je imao u Zakladi Gates i BG3, think tanku koji je osnovao Bill Gates, jer se "našao upleten u teški ratni spor između Melinde i Billa".

- Imam najveće poštovanje prema svom prijatelju s kojim sam sedam godina i želim im oboma sve najbolje - napisao je Epstein.

- U svojoj ulozi njegove desne ruke, više puta sam bio zamoljen, a i gledajući unatrag, pogrešno sam pristao sudjelovati u stvarima koje su se kretale od moralno neprikladnih do etički neispravnih, te su me više puta tražili da činim i druge stvari koje se približavaju i potencijalno prelaze granicu ilegalnog - napisao je Epstein o svom odnosu s Gatesom.

Epstein je te aktivnosti opisao kao "pomaganje Billu da nabavi drogu, kako bi se nosio s posljedicama seksa s Ruskinjama, olakšavanje njegovih ilegalnih sastanaka s udanim ženama..."

U izjavi za NBC News u utorak, glasnogovornik Billa Gatesa porekao je optužbe.

- Ove su tvrdnje apsolutno apsurdne i potpuno lažne. Jedino što ovi dokumenti pokazuju jest Epsteinova frustracija što nije imao stalan odnos s Gatesom i koliko je daleko bio spreman ići da ih namami u zamku i okleveta - rekao je.

Gatesova bivša supruga, Melinda French Gates, rekla je u utorak u intervjuu za NPR-ov podcast "Wild Card" da osjeća "nevjerojatnu tugu" vidjevši ime svog bivšeg supruga spomenuto u novoj seriji dosjea.

- Koja god pitanja ostala... za te ljude, pa čak i za mog bivšeg muža, oni trebaju odgovoriti na ta pitanja, a ne ja. Jako sam sretna što sam daleko od sve te prljavštine koja je tamo bila - rekla je.

Gates je bio među dugim popisom moćnih ljudi, koji uključuje predsjednika Donalda Trumpa, Elona Muska i bivšeg predsjednika Billa Clintona, imenovanih u milijunima dosjea koje je prikupilo Ministarstvo pravosuđa. Trump, Musk i Clinton su negirali bilo kakvu nepravdu i vlasti ih nisu optužile ni za kakav zločin u vezi s Epsteinom. Clinton i bivša državna tajnica Hillary Clinton su se u ponedjeljak složile da će u bliskoj budućnosti svjedočiti u Kongresu o Epsteinu.

Ghislaine Maxwell, Epsteinova bivša djevojka i suučesnik, jedina je osoba koja je optužena i osuđena za zločine povezane s Epsteinom. Trenutno služi zatvorsku kaznu u Teksasu.

Epstein je umro u zatvoru čekajući suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja 2019. godine. Njegova smrt proglašena je samoubojstvom

