Hamas osudio napade

Gaza: U izraelskim napadima 10 mrtvih, uključujući članove Hamasa i Islamskog džihada

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Mahmoud Issa

Dužnosnik oružanog krila Hamasa, policajac iz tog palestinskog pokreta te dužnosnik militantne skupine Islamski džihad su među najmanje deset poginulih u četvrtak u nizu izraelskih napada diljem Gaze, tvrde lokalni izvori

Lokalne hitne službe i stanovnici prenose da je u Nuseiratu ubijen visokopozicionirani pripadnik Islamskog džihada Ašraf Al-.Hatib, a u gradu Gazi policajac iz redova Hamasa. Izvor iz tog pokreta rekao je da je ranije u četvrtak u Deir al-Balahu ubijen lokalni zapovjednik Mohamed Al-Holi. 

Hamas je osudio napade na njegovu obitelj, ali u priopćenju ne spominje izravno Al-Holija ni njegovu ulogu u pokretu. Izrael se optužuje da je prekršio dogovor o primirju koji je na snazi od listopada te da pokušava ponovno raspiriti sukob. 

Zdravstvene vlasti palestinske enklave objavile su da je u napadima ubijen i šesnaestogodišnjak. 

Napadi se događaju dan nakon što su Sjedinjene Države objavile početak druge faze sporazuma o prekidu vatre. Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenja tog dogovora te se i dalje ne slažu po ključnim pitanjima. 

Od stupanja primirja na snagu u listopadu ubijeno je više od 400 Palestinaca te tri izraelska vojnika, piše Reuters. Izrael je sravnio zgrade u velikom dijelu Pojasa, a gotovo cjelokupna populacija enklave od više od dva milijuna ljudi sad živi u improviziranim skloništima ili oštećenim zgradama, u djeliću teritorija s kojeg su se povukle izraelske snage. 

UNICEF je u utorak objavio da je od stupanja na snagu primirja ubijeno više od stotinu djece, uključujući u napadima bespilotnih letjelica. 

