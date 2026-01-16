Gaza: U izraelskim napadima 10 mrtvih, uključujući članove Hamasa i Islamskog džihada

Lokalne hitne službe i stanovnici prenose da je u Nuseiratu ubijen visokopozicionirani pripadnik Islamskog džihada Ašraf Al-.Hatib, a u gradu Gazi policajac iz redova Hamasa. Izvor iz tog pokreta rekao je da je ranije u četvrtak u Deir al-Balahu ubijen lokalni zapovjednik Mohamed Al-Holi.

Hamas je osudio napade na njegovu obitelj, ali u priopćenju ne spominje izravno Al-Holija ni njegovu ulogu u pokretu. Izrael se optužuje da je prekršio dogovor o primirju koji je na snazi od listopada te da pokušava ponovno raspiriti sukob.

Zdravstvene vlasti palestinske enklave objavile su da je u napadima ubijen i šesnaestogodišnjak.

Napadi se događaju dan nakon što su Sjedinjene Države objavile početak druge faze sporazuma o prekidu vatre. Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenja tog dogovora te se i dalje ne slažu po ključnim pitanjima.

Od stupanja primirja na snagu u listopadu ubijeno je više od 400 Palestinaca te tri izraelska vojnika, piše Reuters. Izrael je sravnio zgrade u velikom dijelu Pojasa, a gotovo cjelokupna populacija enklave od više od dva milijuna ljudi sad živi u improviziranim skloništima ili oštećenim zgradama, u djeliću teritorija s kojeg su se povukle izraelske snage.

UNICEF je u utorak objavio da je od stupanja na snagu primirja ubijeno više od stotinu djece, uključujući u napadima bespilotnih letjelica.