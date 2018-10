Gazda će sigurno u Remetinec: Ali, pitanje je koliko će ostati...

Ivica Todorić je jučer nakon odluke da ipak mora biti izručen Hrvatskoj i saslušan pred našim istražiteljima, najavio da će sve potrajati jer ima pravo na žalbu.

Ali izgleda da je Gazda krivo razumio. On nema pravo žalbe i nema više nikakvih mogućnosti da se odluka o izručenju poništi. Može eventualno pokušati ponijeti zahtjev za žalbu, ali u to stručnjaci s kojima smo razgovarali ne vjeruju previše - javio nam je naš novinar Ivan Pandžić koji se ovih dana nalazi u Londonu.

No sa tim svojim zahtjevom, smatra Pandžić, on će dobiti još par dana i zaista možda će biti izručen za 15 do 25 dana jer tijekom 7 dana dok traje to pravo zahtjeva za žalbu ne može biti prevezen u Hrvatsku.

- Nakon toga nema više nikakve šanse da ostane u Londonu, mora ići u Hrvatsku. Još traje dogovor hoće li po njega doći naša policija ili će ga prepratiti britanski. To je još sve u fazi dogovora, no kada jednom pređe na hrvatsko tlo odmah direktno ide u pritvor u Remetincu. To je sigurno - objasnio je Pandžić.

Ono što nije sigurno, dodaje, to je pitanje koliko će Todorić ostati u Remetincu.

'Kad god počelo, suđenje će trajati godinama'

- Naime, za očekivati je da će državno odvjetništvo zahtijevati da on ostane tamo skroz dok ne završi istraga, dok se ne podigne optužnica baš iz razloga jer je pobjegao u London, nije bio dostupan istražiteljima a nije čak htio svjedočiti ni putem video linka. No, njegovi odvjetnici će se na to žaliti. Tako da zavisi od toga hoće li sud uvažiti njihovu žalbu. Ivica Todorić može ostati još barem šest mjeseci u Remetincu, a nakon toga može se braniti sa slobode ako optužnica naravno bude podignuta i ako počne sudski proces - istaknuo je Pandžić.

Također, ono što je sigurno, uvjeren je Pandžić, je to da će ovaj sudski proces, kad god počeo, trajati godinama.

- Potrebna su velika financijska vještačenja, tu se radi čak o 7 godina eventualnih malverzacija u knjigama Agrokora. Sve će se to dakle razvući, a Todorić iako je jučer bio šokiran može baviti onim djelatnostima kojima se inače dosad bavio. Rekao je da je ovdje u Londonu volio hraniti golubove, čak mu je i policija jednom došla pa je rekao: Mogao sam završiti u zatvoru jer sam hranio golubove. Ipak, ovdje je dopušteno hraniti i golubove i vjeverice i papige i patkice i labudove.. - završio je Pandžić.