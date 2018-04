Gazdini susjedi: Ivica izručenje čeka u elitnom kvartu Londona

Ivica Todorić je na sud u utorak došao iz svojeg novog londonskog stana, koji se nalazi u Belgraviji, jednoj od najprestižnijih londonskih četvrti.

Stan u kojem je službeno prijavljen površine je 65 četvornih metara te se sastoji od dnevne i spavaće sobe. Nova adresa nalazi se u rezidencijalnom dijelu te četvrti, u blizini jednog od parkova. Blok je s jedne strane omeđen Hyde Parkom, a s druge vrtovima Buckinghamske palače.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell/24sata

- Platio je zakupninu šest mjeseci unaprijed. Kad nemaš novca, ne živiš u centru grada na elitnoj lokaciji i ne plaćaš najam šest mjeseci unaprijed - rekao je u četvrtak autor filma “Gazda” Dario Juričan gostujući u live emisiji 24sata “Meet The Press”. Naime, iako su mu svi računi blokirani, a većina imovine zaplijenjena, Todorić već mjesecima živi u elitnim četvrtima jedog od najskupljih gradova na svijetu.

Cijena najma praznih stanova sličnog onome koji je unajmio, prema ponudama agencija koje iznajmljuju i prodaju stanove, kreću se od 435 do 525 funti tjedno, odnosno od 1700 do 2100 funti mjesečno. Najam takvog namještenog stana stoji i do 28.000 kuna. Slični stanovi prodaju se po cijenama višim od 10 miljuna kuna.

U Todorićevom susjedstvu žive ili su nekada živjeli bivša premijerka Margaret Thatcher, George Soros, Mick Jagger, nogometni treneri José Mourinho i Sven-Goran Eriksson, Michael Caine, Lawrence Olivier te dva filmska Jamesa Bonda – Sean Connery i Roger Moore.

Todorić se nije daleko maknuo od prve adrese na kojoj je bio prijavljen u Londonu. Udaljenost između njih manja je od tri kilometra i dijeli ih jedna stanica podzemne željeznice – pa se i dalje svakog ponedjeljka, srijede i petka između 16 i 18 sati mora javljati u policijsku postaju Kensington. Riječ je o imućnoj četvrti koju krase talijanski i nizozemski vrtovi. Na njemu su zgusnuti Imperial College London, Royal College of Music i Royal Albert Hall. Riječ je o također elitnom dijelu Londona u kojemu su Todorićima susjedi bili princ William i vojvotkinja Kate, a stanove imaju i Bernie Ecclestone, David i Victoria Beckham, Madonna, Kylie Minogue, Richard Branson, JK Rowling te brojni drugi.

