Ruski Gazprom nije na današnjoj aukciji za studeni nije rezervirao dodatne kapacitete za tranzit prirodnog plina kroz Ukrajinu, javljaju u ponedjeljak ruski mediji.

Operater ukrajinskog transportnog sustava plina u ponedjeljak je na aukciji ponudio tranzitne kapacitete za studeni u iznosu do 9,8 milijuna prostornih metara dnevno kroz distribucijsku stanicu Sudža i do 5,2 milijuna kubičnih metara dnevno kroz stanicu Sohranovka. No, prema rezultatima aukcije, za te kapacitete nije bilo potražnje.

Nadmetanje se odvijalo za kapacitete pored rezervacije temeljene na dugoročnom ugovoru Rusije u Ukrajine za 40 milijardi kubičnih metara godišnje (oko 109,5 milijuna kubičnih metara dnevno).

U listopadu Gazprom također nije rezervirao dodatne kapacitete za tranzit prirodnog plina kroz Ukrajinu, a u rujnu je rezervirao samo 4,3 posto ponuđenih kapaciteta.

Osim toga, Gazprom je za studeni rezervirao samo 31,4 milijuna prostornih metara dnevno od 89 milijuna kubičnih metara ponuđenih na aukciji za plinovod Jamal - Europa, kroz Poljsku. Taj plinovod prolazi kroz Rusiju, Bjelorusiju, Poljsku i Njemačku. Projektirani kapacitet mu je 32,9 milijardi kubnih metara plina godišnje.

U prosincu 2019. godine Moskva i Kijev dogovorili su se o produljenju tranzita ruskog plina preko ukrajinskog teritorija za razdoblje od 2020. do 2024. godine, uz mogućnost produljenja sporazuma za još 10 godina. Ugovorom je predviđen tranzit od 65 milijardi kubnih metara plina u 2020. i 40 milijardi kubnih metara od 2021. do 2024. godine.

Tranzitni aranžman sklopljen je uz načelo "pumpaj ili plati", tj. tranzitna pristojba naplaćuje se u iznosu rezerviranog kapaciteta, čak i ako se pokaže da su stvarne količine manje.

Tranzit ruskog plina u Europu kroz ukrajinski prijenosni sustav plina prošle je godine iznosio 55,8 milijardi kubičnih metara, što je najmanje u zadnjih 30 godina.

Predsjednik uprave tvrtke Naftogaz Jurij Vitrenko rekao je da su se dnevne količine plina koje se pumpaju kroz ukrajinsko područje gotovo prepolovile od početka ove godine.