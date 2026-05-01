Gdje će Pavlek biti 40 dana: Stranci su odvojeni, ćelije male, na dvorište idu jednom tjedno

Vedran Pavlek čeka svoje ročište na kazaškom sudu koji će mu odrediti privremeni istražni zatvor. Nakon toga, trebali bi ga odvesti u Ustanovu br. 72, odnosno Glavni istražni zatvor u Almatiju koji je primarni ekstradicijski pritvor za taj dio Kazahstana.

Foto: Aktivisti za ljudska prava/Orda.kz

To je ujedno i najstariji zatvor u Kazahstanu, izgrađen za vrijeme sovjetske diktature 1930-ih, za potrebe pritvaranja i 'ispitivanja' neprijatelja režima. Ima debele zidove, uske ćelije, a vlasti se ne mogu odlučiti bi li ga rušili ili obnovili. Lokalni aktivisti za ljudska prava kontinuirano upozoravaju na loše uvjete i prenapučenost, a izvještaji tamošnjih medija detaljno opisuju kakvo je stanje.

- Strance pokušavaju smjestiti u kompaktne dvo ili četverokrevetne ćelije, odvojeno od opće populacije. To je propisano člankom 32. Zakona 'O postupku i uvjetima pritvora osoba u posebnim objektima koji osiguravaju privremenu izolaciju od društva' od 30. ožujka 1999. Ali ne bih rekao da se strancima daju posebni, superkomforni uvjeti. Oni se drže na istoj osnovi kao i ostali zatvorenici - rekao je bivši zatvorski čuvar za kazaški Orda prošle godine.

Ćelije za strance koji čekaju izručenje su odvojene od opće populacije, u njima su dvije ili četiri osobe, a po zatvoreniku je oko dva i pol metra kvadratna. Metalni kreveti na kat su fiksirani u tlo, kao i mali stol i stolac. U kutu je i čučavac te mali umivaonik, koji su zagrađeni malim paravanom. No taj paravan ne ide skroz od stropa do poda već je visok otprilike oko 150 centimetara, tako da stražari kroz špijunku u vratima mogu u svakom trenutku vidjeti što se događa. Pri stropu je i mali prozor s debelim rešetkama, kroz kojeg zatvorenici ne mogu vidjeti van, ali im ulazi malo danjeg svjetla.

Iako bi po pravilima trebali imati sat vremena šetnje po dvorištu dnevno, zbog prenapučenosti i manjka osoblja, to se svede na sat vremena šetnje tjedno.

2022. godine taj zatvor je bio u središtu velike afere jer su bogatim strancima nudili 'privatne' ćelije i bolji tretman, no kad je ta afera dospjela u javnost, odgovorni su uhićeni, a privatne ćelije ukinute. Svaki zatvorenik ima propisanu količinu deterdženta i hrane koju može iskoristiti tjedno. No uvijek mogu naručiti, ili im donose obitelji ako ju imaju u gradu.

- Neki su inzistirali na tome da jedu samo domaću hranu, na primjer, kujrdak, pilav i pečeno meso. Drugi su radije naručivali gotova jela, uključujući suši i rolice, kako ne bi zamarali svoje obitelji. Bilo je i onih koji su jeli državnu hranu i kupovali namirnice u lokalnom kiosku jer nisu imali rođake u Almatiju koji bi im slali pakete s hranom. Jedino što je zabranjeno dostavljati ili naručivati su manti, peljmeni i samsa jer ih naši službenici sijeku i provjeravaju sadržaj. Što ako sakriju drogu, SIM karticu ili bilo koji drugi zabranjeni predmet - rekao je bivši zatvorski čuvar.

U zatvoru su problem i štakori.

- Zidovi u Kaznionici su tanki, pa se ljeti jako zagriju, što ćelije čini vrućima i zagušljivima. Tamo nema klimatizacije, samo ventilacija. Što se tiče štakora, njih je u zatvorenim ustanovama oduvijek bilo, ima ih i uvijek će ih biti. Prenapučene su, a tu je i prostor za posluživanje hrane! Ali nema puno glodavaca, jer zamjenik upravitelja ustanove za logistiku povremeno naručuje usluge deratizacije - objasnio je za Orda.kz.

Vedran Pavlek ima dvije opcije: pristati na izručenje Hrvatskoj, nakon čega će biti doveden avionom i predan hrvatskim vlastima na aerodromu dr. Franjo Tuđman ili žaliti se na odluke o izručenju i provesti do 40 dana u ovim uvjetima. Ima pravo na konzularni posjet nekoga iz hrvatske ambasade u Kazahstanu, kao i na prevoditelja te odvjetnika po službenoj dužnosti, ako nema već izabranog. Onog trenutka kad ga hrvatske vlasti preuzmu, ide u Remetinec, pa potom u Uskok na ispitivanje.