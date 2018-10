'Gdje će se naći 400 mil. kuna, koliko je Vlada oštetila Zagreb'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je u ponedjeljak, dan uoči sjednice Gradske skupštine na kojoj će glavna točka biti njegov prijedlog rebalansa kojim bi se proračun povećao za 335 milijuna kuna, da je problem gdje će naći još 400 milijuna kuna koliko je izmjenama zakona prije godinu dana, kazao je, Vlada oštetila Grad Zagreb.

Na konferenciji za novinare "Akti gradonačelnika" u povodu sutrašnje sjednice Gradske skupštine, novinari su pitali Bandića na što će se potrošiti 335 milijuna kuna, koliko bi se rebalansom trebao povećati proračun Grada Zagreba za ovu godinu. Gradonačelnik je odgovorio da je manji problem gdje će to potrošiti, nego je njemu veći problem gdje će još naći 400 milijuna kuna i da će se Grad morati dodatno zadužiti.

"Razmišljamo kako ćemo to 'popeglati' i u razgovoru s Ministarstvom financija i Vladom očekujemo da ćemo to 'popeglati', i u rebalansu i u proračunu za iduću godinu. Rebalans ćemo skrpati i napraviti, a u proračunu za iduću godinu morat ćemo se dodatno zadužiti jer 'dala bi mama da ima'. Ne mogu ja ulaziti u to zašto je Vlada donijela takvu odluku koja Grad Zagreb oslobađa 400 milijuna kuna i prelijevanjem u državni proračun", rekao je Bandić.

Najavio je da će do kraja godine, ususret proračunu imati i konferenciju za novinare i razgovore s resornim ministrom financija Zdravkom Marićem.

Novinare je zanimalo i kako to da odjednom Statut Grada Zagreba nije u skladu sa zakonom pa bi se na sutrašnjoj skupštinskoj sjednici trebao mijenjati tako da se Stručna služba Gradske skupštine pripoji Stručnoj službi Gradske uprave. Oporba se pribojava da bi gradonačelnik tako preuzeo potpunu kontrolu nad Gradskom skupštinom.

"Vi znate da sam ja sve, samo nisam pravnik. A pravnike plaćam zlatnim dukatima, one koji traže rješenja. To je pitanje tehničko i pitanje za Stručnu službu gradonačelnika, a još više za Stručnu službu u Skupštini pa vas pozivam da uputite poziv tajnici Gradske skupštine i šefici Stručne službe Ureda gradonačelnika", rekao je Bandić novinarima.

Na pitanje postoji li mogućnost da se zagrebačka Gradska skupština raspusti jer Zakon o lokalnoj samoupravi kaže da Vlada može raspustiti predstavnička tijela koja učestalo donose nezakonite odluke, a ovo je već drugi put da resorna ministarstva reagiraju na donesene skupštinske odluke, Bandić je odgovorio da na Gradskoj skupštini ništa nije donijeto protuzakonito.

Novinari su podsjetili da je jedna od tih skupštinskih odluka bila ona o održavanju javne rasvjete, a Bandić je rekao da je to bilo mišljenje Ministarstva graditeljstva i da je to sada na Upravnom sudu, gdje se traži pravorijek, kojeg će poštivati.