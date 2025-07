Gdje idu transrodne osobe nakon uhićenja: 'Gledamo im dokumente ili pisanu uputu'

Za ubojstvo u Pierottijevoj ulici u Zagrebu sumnjiči se 36 - godišnja Sonja Hranjec, frontmenica punk benda, spisateljica koja je pisala o svojoj tranziciji u ženu te obrtnica koja izrađuje igrice. Kako je dio medija otkrio njeno 'mrtvo ime', odnosno ono s kojim je rođena, a i sama je često progovarala o transrodnosti i problemima s kojima se nosi zbog toga, počelo se postavljati pitanje u koji zatvor će ići do suđenja i na eventualno odsluženje kazne.

- Nije na nama da procjenjujemo ili ikome 'gledamo u gaće'. Ono što piše u dokumentima, tako ih upišemo - govori nam izvor iz zatvorskog sustava.

Proces tranzicije nije jednostavan

Drugim riječima, slanje u mušku ili žensku kaznionicu ovisi o tome koja je oznaka spola u identifikacijskim dokumentima poput osobne iskaznice ili putovnice. No promjena oznake spola na tim dokumentima se ne radi čim osoba započne tranziciju, počne biti hormonsku terapiju ili prođe operacije. A neki od njih izabiru ne podvrgnuti se operacijama. Proces tranzicije je individualan, a za osobu koja se na to odluči, brinu se liječnici. U Republici Hrvatskoj to uključuje preglede endokrinologa, urologa, ginekologa i kirurga, dijagnozu rodne disforije postavljaju psihijatri nakon šest mjeseci kontinuiranih razgovora. Transrodnost se od 2019. godine službeno ne vodi kao poremećaj, nego stanje, a HZZO za sad većinom ne pokriva troškove terapije i operacija. Za promjenu oznake spola na osobnim dokumentima, potrebna je papirologija od liječnika koja se šalje Nacionalnom zdravstvenom vijeću, kao i potpisan obrazac za promjenu spola, rodni list/domovnica i izvještaj Centra za socijalnu skrb. Mišljenje Nacionalnog zdravstvenog vijeća čeka se oko dva mjeseca, a nekad i duže.

Kaznionica u Požegi

Kad osoba koja je prošla i ovu pravnu promjenu bude uhićena, policijski i zatvorski službenici gledaju samo ono što je na dokumentima. No zabilježeni su slučajevi u kojima ta pravna tranzicija nije gotova, a osoba se identificira s drugačijim rodom od onog spola s kojim je rođena, ili je pak usred medicinske tranzicije. Tako je slučaj Saše iz Srbije dospio u javnost 2019. godine, kad je bila privedena za krađu za koju je na kraju dokazala da nije ona počinila. Do potpune tranzicije joj je tad još ostala samo operacija, a na dokumentima je pod spol stajala oznaka muški, pa je u Remetincu završila u ćeliji s muškarcima koji su ju napadali, prijetili joj silovanjem i gađali ju stvarima. Nakon više molbi da ju se premjesti u ženski dio, premještena je u ćeliju s jednim muškarcem, no ni to nije bilo rješenje. Šetala je po dvorištu sama radi sigurnosti. Iz Ministarstva pravosuđa pojasnili su nam gdje se sve služi kazna. .

- Istražni zatvorenici, neovisno o spolu, mjeru istražnog zatvora izvršavaju u zatvorima ili u kaznionici u kojoj je ustrojen odjel za izvršavanje istražnog zatvora, pri čemu se muškarci i žene uvijek smještaju odvojeno. U zatvorima se izvršava i kazna zatvora u trajanju do 6 mjeseci za zatvorenike i zatvorenice, također uz odvojeni smještaj prema spolu. Muškarci kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci izvršavaju u šest kaznionica (kaznionice u Glini, Lepoglavi, Lipovici-Popovači, Turopolju i Valturi te u tri odjela kaznionice u Požegi), a zatvorenice samo u Kaznionici u Požegi - u tri odjela (zatvoreni, poluotvoreni i otvoreni). I muškarci i žene istražni zatvor ili kaznu zatvora mogu izdržavati i u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, ukoliko im je uslijed bolesti potrebno stacionarno liječenje, ili ako im je uz kaznu zatvora izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenje. Neovisno o vrsti izrečene sankcije ili mjere te neovisno o kaznionici ili zatvoru u kojem se nalaze, muškarci i žene uvijek se smještaju odvojeno, sukladno odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora - kažu iz Ministarstva.

Obnovljena kaznionica u Požegi bi trebala riješiti ovaj problem, u skladu s trenutno važećim zakonima i propisima. U obnovljenu kaznionicu, žene koje tamo služe kaznu, ušle su 2024. godine. U tom dijelu su i jednokrevetne ili dvokrevetne sobe namijenjene transrodnim osobama koje su prošle tranziciju iz muškog u ženski spol. I tamo, ako su osuđenice prošle i pravnu tranziciju, služe kaznu.

Ako nisu, i na osobnim dokumentima još uvijek stoji oznaka spola 'muški', tamo su raspoređene uz posebnu odluku suda koja se temelji na medicinskoj dokumentaciji Nacionalnog zdravstvenog vijeća koje djeluje pri Ministarstvu zdravstva. Kad su u pitanju fiziološke potrebe i higijena, omogućava im se da to obavljaju u odvojenim terminima od drugih zatvorenica, ako tako žele. Sama dinamika funkcioniranja u zatvoru, objašnjavaju nam upućeni, vrlo je individualna i u odluke su uključeni i uprava zatvora i liječnici, a nerijetko i sudstvo.

- Kao i sa svim osobama lišenim slobode, i u postupanju s transrodnim osobama primjenjuje se princip individualizacije, u okviru zadanom Zakonom o kaznenom postupku i Zakonom o izvršavanju kazne zatvora te na njima utemeljenim podzakonskim aktima, općim propisima i međunarodnim preporukama. Spol osobe formalno se određuje prema oznaci spola u dokumentima osobe, no ako rodni identitet nije izjednačen s onim koji piše na osobnoj iskaznici, postupanje u zatvorskom sustavu ovisi i o drugim relevantnim podacima i informacijama, kao što su sudske odluke i dokumentacija o tranzicijskom procesu. Ukoliko proces tranzicije nije dovršen, uvažava se rodni identitet koji deklarira transrodna osoba, međutim kod određivanja smještaja i postupanja vodi se računa o mogućim rizicima koje osoba može predstavljati za samu sebe te rizicima za potencijalne prijetnje od strane drugih osoba lišenih slobode, ili transrodne osobe prema drugima. Stoga se transrodne osobe kojima je određen istražni zatvor u zatvorima u pravilu smještaju same u sobu, dok je za pravomoćno osuđene osobe (zatvorenike, odnosno zatvorenice) adaptacijom prostora Kaznionice u Požegi osiguran odvojen smještaj transrodnih osoba, pri čemu se ove osobe smještaju samostalno u odgovarajuću sobu - kažu iz Ministarstva.

Prema zadnjim dostupnim podacima, trenutno nema transrodnih zatvorenica.