Gdje je Ernest? Kung-fu župana od incidenta nema: 'Svatko je odgovoran za ono što radi...'

Danima ga nitko nije vidio, ne zna se gdje je niti je li teže ozlijeđen, kaže nam sugovornik blizak ličko-senjskom županu Ernestu Petryju komentirajući incident u kojem je navodno ozlijeđen. Podsjetimo, 24sata ekskluzivno su objavila kako je u incidentu sudjelovala i njegova 23 godine mlađa prijateljica.

Sukobili su se u još neotvorenom restoranu. Verbalni sukob navodno je eskalirao pa je žena napala župana. Uzvikujući mu "smrade, jazavče", navodno ga je gađala pepeljarama. Na mjesto događaja, a na poziv žene, stigli su policija i Hitna pomoć. Županu Petryju navodno su izmjerili malo više od jednog promila alkohola u krvi, a njegova poznanica imala je više od dva promila.

Ponovno smo pokušali kontaktirati župana, ali na naše pozive opet nije odgovarao. Dobili smo samo neslužbeni komentar iz vrha HDZ-a, jer Petry, osim što je šef županijske organizacije, dio je i predsjedništva vladajuće stranke

- Svatko odgovora za ono što radi između svoja četiri zida - prokomentirali su kratko iz vrha HDZ-a.

Ličani s kojima smo razgovarali kažu nam da nisu previše iznenađeni ovim što je izašlo u javnost.

- Bilo je pitanje vremena kad će se ovakvo što dogoditi. Nadamo se da će Plenković razgovarati s njim, da ga na neki način i smiri - rekao nam je jedan županov poznanik.

Treba reći i kako je na županijskim web stranicama vidljivo da se Petry pojavio među ljudima tri dana nakon incidenta, i to na dodjeli novog vozila HGSS-u. S druge strane, Petry se kratko javio za Nacional. Na njihove upite odgovorio je da tome ne bi pridavao značenje te da je riječ o benignom događaju.

Uspjeli smo doći i do kontakta vlasnika objekta u kojem se sve zbilo. Kratko nam je rekao da je bio nazočan u tim trenucima, ali da ne želi davati nikakve izjave. Zanimljivo je i što se spomenuti incident dogodio noć uoči svečanog otvorenja nove zgrade Policijske postaje u Novalji, na kojem se Petry trebao pojaviti. Na kraju se nije pojavio, a neslužbeno doznajemo kako su ga zamolili da ne dođe.

Žena su, također prema neslužbenim informacijama, nakon događaja zadržali u policijskoj postaji zbog narušavanja javnog reda i mira te je tako postala prva osoba koja je ondje prenoćila. Petry je prije bio i u HNS-u. Zvali su ga rekorderom u mijenjanju stranaka jer je bio u HDZ-u, pa je prešao u Hrvatski blok, onda u HNS, pa na nezavisnu listu i natrag u HDZ. Puni krug, reklo bi se. 