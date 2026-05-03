Obavijesti

News

Komentari 6
DRAMA U LICI

Gdje je Ernest? Kung-fu župana od incidenta nema: 'Svatko je odgovoran za ono što radi...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Gdje je Ernest? Kung-fu župana od incidenta nema: 'Svatko je odgovoran za ono što radi...'
Foto: Privatni album, Dusko Jaramaz/PIXSELL, Canva

Ličko-senjski župan se nakon incidenta pojavio samo na dodjeli novog vozila HGSS-u. Od tada ga nema nigdje. I Ličani su u čudu...

Danima ga nitko nije vidio, ne zna se gdje je niti je li teže ozlijeđen, kaže nam sugovornik blizak ličko-senjskom županu Ernestu Petryju komentirajući incident u kojem je navodno ozlijeđen. Podsjetimo, 24sata ekskluzivno su objavila kako je u incidentu sudjelovala i njegova 23 godine mlađa prijateljica.

Sukobili su se u još neotvorenom restoranu. Verbalni sukob navodno je eskalirao pa je žena napala župana. Uzvikujući mu "smrade, jazavče", navodno ga je gađala pepeljarama. Na mjesto događaja, a na poziv žene, stigli su policija i Hitna pomoć. Županu Petryju navodno su izmjerili malo više od jednog promila alkohola u krvi, a njegova poznanica imala je više od dva promila.

Ponovno smo pokušali kontaktirati župana, ali na naše pozive opet nije odgovarao. Dobili smo samo neslužbeni komentar iz vrha HDZ-a, jer Petry, osim što je šef županijske organizacije, dio je i predsjedništva vladajuće stranke

SKANDAL U NOVALJI EKSKLUZIVNO! Karate župana Petryja djevojka je napala pepeljarom! Oboje su bili pijani
EKSKLUZIVNO! Karate župana Petryja djevojka je napala pepeljarom! Oboje su bili pijani

- Svatko odgovora za ono što radi između svoja četiri zida - prokomentirali su kratko iz vrha HDZ-a.

Ličani s kojima smo razgovarali kažu nam da nisu previše iznenađeni ovim što je izašlo u javnost.

- Bilo je pitanje vremena kad će se ovakvo što dogoditi. Nadamo se da će Plenković razgovarati s njim, da ga na neki način i smiri - rekao nam je jedan županov poznanik.

Treba reći i kako je na županijskim web stranicama vidljivo da se Petry pojavio među ljudima tri dana nakon incidenta, i to na dodjeli novog vozila HGSS-u. S druge strane, Petry se kratko javio za Nacional. Na njihove upite odgovorio je da tome ne bi pridavao značenje te da je riječ o benignom događaju.

Uspjeli smo doći i do kontakta vlasnika objekta u kojem se sve zbilo. Kratko nam je rekao da je bio nazočan u tim trenucima, ali da ne želi davati nikakve izjave. Zanimljivo je i što se spomenuti incident dogodio noć uoči svečanog otvorenja nove zgrade Policijske postaje u Novalji, na kojem se Petry trebao pojaviti. Na kraju se nije pojavio, a neslužbeno doznajemo kako su ga zamolili da ne dođe.

IMOVINSKA KARTICA HDZ-ov kung fu župan koji je dobio pepeljarom u glavu ima kuće, BMW-ove, ušteđevinu...
HDZ-ov kung fu župan koji je dobio pepeljarom u glavu ima kuće, BMW-ove, ušteđevinu...

Žena su, također prema neslužbenim informacijama, nakon događaja zadržali u policijskoj postaji zbog narušavanja javnog reda i mira te je tako postala prva osoba koja je ondje prenoćila. Petry je prije bio i u HNS-u. Zvali su ga rekorderom u mijenjanju stranaka jer je bio u HDZ-u, pa je prešao u Hrvatski blok, onda u HNS, pa na nezavisnu listu i natrag u HDZ. Puni krug, reklo bi se. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Ovo su nove cijene goriva!
VLADA INTERVENIRALA

Ovo su nove cijene goriva!

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
STRAVA

HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu...
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
RUTA SMRTI

EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026