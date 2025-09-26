Obavijesti

News




Gdje je granica između fiskalnog nadzora i zadiranja u privatnost?

Piše Snježana Krnetić,



Građani imaju pravo znati tko, kad i zašto ulazi u njihove digitalne sfere. Tko će nadzirati one koji nadziru? Hoće li sustav sadržavati mehanizme da se spriječe zlouporabe?

Država kroz izmjene Općeg poreznog zakona želi Poreznoj upravi dati nova ovlaštenja: kopiranje podataka s računala i mobitela, izradu kopija cijelih diskova, pa čak i traženje lozinki i šifri - i to bez sudskog naloga. Ministarstvo financija objašnjava da se sve radi zbog uvođenja sustava “Fiskalizacija 2.0”, koji kreće 2026. godine i kojim se želi učinkovitije nadzirati naplata PDV-a i suzbiti siva ekonomija. Iako je korak prema suzbijanju sive ekonomije, odnosno pravednijoj poreznoj kontroli treba pozdraviti, javnost se s pravom pita što će to značiti za građane.


