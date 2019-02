Gdje je hrpa, ma neka se trpa! U javne službe bez natječaja...

Sad otvaraju priliku za zapošljavanje i trećeg ešalona stranački podobnih ljudi. Ministri su prvi ešalon, pomoćnici i državni tajnici drugi, a otvoren je prostor za još 100-200 ljudi prema nepoznatim kriterijima.

Kaže to Siniša Kuhar, tajnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Ministar uprave Lovro Kuščević predložio je u javnu raspravu zakon o novom sustavu državne uprave kojem je jedan od proklamiranih ciljeva depolitizacija javne uprave. Ali u zadnji tren, bez ikakvih konzultacija s radnom skupinom, kaže Kuhar, ubačena je odredba prema kojoj će se čelnici upravnih tijela, primjerice ministri, moći okružiti svojim ljudima.

Nešto slično uvela je vlada Zorana Milanovića i nazvala to 'revolving door'. Zapošljavali su svoje ljude bez natječaja na službenička mjesta, njih oko 140, a onda je Ustavni sud to srušio. Rekli su da javna služba mora biti dostupna svima pod jednakim uvjetima, a zapošljavanje bez natječaja to nije.

Kuščević je uvjeren da njemu Ustavni sud neće srušiti odredbu, i to zato što će ti novozaposleni imati pravni temelj u Zakonu o radu. I oni trebaju otići nakon mandata ministra. No vjerojatno opet neće biti natječaja.

Na direktno pitanje hoće li ga biti ili ne, iz Ministarstva uprave odgovaraju da će se to odrediti uredbom. Njome će se odrediti i koliko takvih ljudi će biti zaposleno, prema kojim kriterijima i s kojim plaćama. Jasno je samo da te plaće neće biti kao službeničke.

Ministar Kuščević u izjavi je izravno potvrdio kako je intencija ove odredbe da uz ministra budu ljudi kojima on vjeruje. A to znači da će natječaj, ako ga i bude, biti samo formalnost. Jer teško da će uzeti nekog stručnjaka iz druge stranke u ministrov kabinet ili nekoga tko neće provoditi stranačku politiku. Kuščević ipak kaže da će zakon u cijelosti omogućiti depolitizaciju javne uprave.

- Omogućavamo da ministar dovede kolege koji će mu pomagati. Ovo nije Milanovićev model. Ti ljudi neće biti službenici. To nisu sinekure, moramo se okružiti ljudima koji su s nama, koji znaju projekte i kako obaviti posao - rekao je ministar.