Gdje je nestalo sunce? Orkanska bura na Jadranu, u gorju snijeg

Promjenjivo oblačno vrijeme uz osjetno niže temperature zahvatit će danas cijelu Hrvatsku. U unutrašnjosti zemlje bit će svježe, povremeno s kišom, osobito u jutarnjim satima i ponovno navečer. Gorski dijelovi mogu očekivati susnježicu i snijeg, dok će zbog snažne bure snijega biti i na sjevernom Jadranu.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 9 i 13 °C, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti još hladnije, a u Dalmaciji tek koji stupanj toplije.

Foto: Dusko Jaramaz, Pixsell/DHMZ/canva

DHMZ je izdao žuto upozorenje za cijeli Jadran, Istru i Kvarner, a za područje oko Velebita na snazi je narančasto upozorenje.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima, što može stvarati probleme u prometu i svakodnevnim aktivnostima. Na južnom dijelu Jadrana prolazno će zapuhati jako jugo i jugozapadnjak. U Dalmaciji su uz kišu mogući i pljuskovi s grmljavinom.

Zagrebačko područje očekuje promjenljivo oblačno i svježe vrijeme, s kišom uglavnom ujutro i ponovno navečer. Vjetar će biti umjeren, a prema kraju dana i jak sjeveroistočni. Maksimalna dnevna temperatura oko 10 °C.

Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih vremenskih nepogoda, osobito onima u priobalju i gorskim krajevima.

Kolnici su mokri i skliski od kiše u većem dijelu zemlje, a zbog vjetra na autocesti A7 Rupa-Rijeka između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za I. skupinu vozila, izvijestio je Hrvatsku autoklub (HAK) u utorak ujutro.

HAK upozorava i da u Lici povremeno pada snijeg, dok u priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima te vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i da na put ne kreću bez propisne opreme (posebice kroz gorska područja gdje se očekuje susnježica i snijeg).

Tijekom dana uz veću gustoću prometa moguće su gužve i povremeni zastoji u zonama radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u oba smjera (vozi se usporeno kod čvora Lučko u oba smjera i na dionici Kosnica-Jakuševec u smjeru Bregane.

Gužve su moguće i na Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera te na brzoj cesti (DC1) Solin-Kl.