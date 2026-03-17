Gdje je nestalo sunce? Orkanska bura na Jadranu, u gorju snijeg

Piše Ivan Štengl,
Foto: Dusko Jaramaz, Pixsell/DHMZ/canva

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima, što može stvarati probleme u prometu i svakodnevnim aktivnostima

Promjenjivo oblačno vrijeme uz osjetno niže temperature zahvatit će danas cijelu Hrvatsku. U unutrašnjosti zemlje bit će svježe, povremeno s kišom, osobito u jutarnjim satima i ponovno navečer. Gorski dijelovi mogu očekivati susnježicu i snijeg, dok će zbog snažne bure snijega biti i na sjevernom Jadranu.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 9 i 13 °C, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti još hladnije, a u Dalmaciji tek koji stupanj toplije.

DHMZ je izdao žuto upozorenje za cijeli Jadran, Istru i Kvarner, a za područje oko Velebita na snazi je narančasto upozorenje.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima, što može stvarati probleme u prometu i svakodnevnim aktivnostima. Na južnom dijelu Jadrana prolazno će zapuhati jako jugo i jugozapadnjak. U Dalmaciji su uz kišu mogući i pljuskovi s grmljavinom.

Zagrebačko područje očekuje promjenljivo oblačno i svježe vrijeme, s kišom uglavnom ujutro i ponovno navečer. Vjetar će biti umjeren, a prema kraju dana i jak sjeveroistočni. Maksimalna dnevna temperatura oko 10 °C.

Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih vremenskih nepogoda, osobito onima u priobalju i gorskim krajevima. 

Kolnici su mokri i skliski od kiše u većem dijelu zemlje, a zbog vjetra na autocesti A7 Rupa-Rijeka između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za I. skupinu vozila, izvijestio je Hrvatsku autoklub (HAK) u utorak ujutro.

HAK upozorava i da u Lici povremeno pada snijeg, dok u priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima te vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i da na put ne kreću bez propisne opreme (posebice kroz gorska područja gdje se očekuje susnježica i snijeg).

KRAJ UŽIVANJU NA SUNCU Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend
Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend

Tijekom dana uz veću gustoću prometa moguće su gužve i povremeni zastoji u zonama radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u oba smjera (vozi se usporeno kod čvora Lučko u oba smjera i na dionici Kosnica-Jakuševec u smjeru Bregane.

Gužve su moguće i na Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera te na brzoj cesti (DC1) Solin-Kl.

U Splitu snimljen auto koji ne smije voziti hrvatskim cestama: 'Ne smijem vam puno reći..
TESLA CYBERTRUCK

U Splitu snimljen auto koji ne smije voziti hrvatskim cestama: 'Ne smijem vam puno reći..

Cybertruck težak je tri tone, oklopljen je čelikom, dužine gotovo šest metara, širine 2,2 metra, te je visok 179 cm. te se može podizati od tla i do 43,3 cm
VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...
ŽESTOKI UDAR

VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...

TEL AVIV: Nadzorne kamere snimile su trenutak udara iranskog projektila na Tel Aviv u nedjelju. U priopćenju izraelske policije navodi se da su se manje bombe iz kasetne bojeve glave raspršile i pogodile više lokacija. Iz izraelskog ministarstva zdravstva tvrde kako je 142 ljudi u Izraelu hospitalizirano u zadnja 24 sata kao posljedica rata s Iranom. Ministarstvo ne navodi uzroke ozljeda, nije isključeno da su ih zadobili dok su pokušavali stići do skloništa, a ne izravno od iranskih napada, navodi Times of Israel.
DOZNAJEMO Bijeg iz zatvora u Požegi! Pomogao mu tinejdžer? Cijeli slučaj je misteriozan
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Bijeg iz zatvora u Požegi! Pomogao mu tinejdžer? Cijeli slučaj je misteriozan

Sve se, kako doznajemo, dogodilo početkom veljače... Bjegunac je u petak trebao biti ispitan u Hrvatskoj...

