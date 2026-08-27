Gdje je zajedništvo? Desnica ne samo da nije podržala prosvjed za Gospić, već poziva na bojkot

Domoljublje dobro zvuči. Zajedništvo zvuči još bolje.

Osim kad treba prosvjedovati protiv ekocida u Gospiću.

Na društvenim mrežama pojavili su se ovih dana apeli iz desnih aktivističkih krugova da na prosvjed zakazan za iduću subotu u Zagrebu, u organizaciji udruge "Gospić je naš", ne bi trebalo ići jer su ga javno podržale javne osobe, glumci, pjevači, novinari s lijevog političkog spektra, poput Severine, Rade Šerbedžije, Darka Rundeka i drugih.

Prosvjed se zbog toga proglašava "crvenom, globalističkom, jugorevolucijom" koju predvode ljudi koji "ne mogu smisliti Hrvatsku".

Bojkot ljevice

Dakle, umjesto da se slavi zajedništvo i domoljublje u najtežim trenucima za modernu Hrvatsku, za što se desnica navodno žestoko zalaže, čime godinama ucjenjuje građane i besramno etiketira protivnike, poziva se na bojkot prosvjeda jer ga je podržala ljevica.

Zajedništvo očito nije za sve. Domoljublje je samo za neke.

Organizatori prosvjeda "Gospić je naš" uporno bježe od bilo kakve političke identifikacije, ne žele sudjelovati na tribinama s političarima, pozivaju se na stručnost, a ne pripadnost, međutim njihova inicijativa neminovno se pretvara u politički, pa i ideološki obračun.

Politički zato što se ekocid u Gospiću stavlja na grbaču ovoj Vladi i njezinim institucijama, zbog nemara, korupcije i kriminala u kojem je sudjelovala ili ga nije zaustavila. Ideološki zato što se prosvjed protiv HDZ-ove desničarske vlade doživljava kao obračun oporbene ljevice s vladajućom desnicom.

Desničarska utvrda

Iza toga se sakrio i odavno se skriva premijer Andrej Plenković kad govori o "histeričnoj ljevici" i "histeriziranju oporbe", a na tom tragu sada su i desničarski aktivisti i huškači koji grozničavo traže argumente zašto bi trebalo bojkotirati prosvjed Gospićana.

Bizarno, tema gospićkog otpada postavlja se na razinu obračuna ljevice i desnice, premda je Lika oduvijek bila i vjerojatno će i dalje biti privatno igralište i politička utvrda desnice.

Ako već ne HDZ-a, onda još tvrđih desnih opcija.

Naravno, prosvjed protiv ekocida u Gospiću može se shvatiti kao prosvjed protiv HDZ-a i njegove vlade, ali krivnju za to snosi sam HDZ.

Nisu krivi Rade Šerbedžija, Alma Prica i Darko Rundek, već vlast koja je desetljećima trovala Liku, Gospić, ali i mnoge druge krajeve Hrvatske. A to što je ta vlast HDZ-ova i desničarska, ne znači da je prosvjed ideološki.

Toksični otpad jednako će trovati sve, i ljevičare i desničare.

Zašto desnica šuti?

Međutim, od desničarskih kritika na račun 200 istaknutih javnih ličnosti koje podržavaju prosvjed, a mnogi od njih su pripadnici ili simpatizeri ljevice (kao i kritičari HDZ-a), puno je važnije pitanje zašto desničarski aktivisti nisu na jednaki način ustali za Liku.

Osim, naravno, desničarskog Mosta koji otkopavanjem otpada nastoji iskopati rupu pod Plenkovićem.

Zbog čega prosvjed nisu već dosad podržali hodači za život, braniteljske udruge, HOS-ovci kao novi subnorovci, Keleminec i Skejo, nogometaši i izbornici s jasnom političkom agendom, pjevači, novinari, biskupi i svećenici...

Srećom, klečavci će već biti na Trgu bana Jelačića, prve subote u mjesecu. Mogu se i oni na licu mjesta pomoliti za čedniju vlast.

Uglavnom, nitko od njih nije se oglasio jer ne žele istupati protiv HDZ-a.

Šute o HDZ-u

Jer se prosvjed protiv otpada tumači kao prosvjed protiv HDZ-a, stranke koja sponzorira, upravlja, koordinira, inspirira, zastupa ili samo tolerira dobar dio desničarske scene.

Gotovo je lakše zamisliti podršku 200 javnih ličnosti s ljevice ekološkom prosvjedu za spas Gospića, Like i drugih krajeva Hrvatske od otrovnog otpada i sustava koji nas njime truje, prosvjedu na kojem će sudjelovati pola milijuna ljudi s Thompsonova koncerta, nego što se može zamisliti obrnuta situacija.

Kojoj, eto, sada svjedočimo.

Isključiva desnica

Tradicionalno isključiva desnica ne može dijeliti čak ni toliko joj omiljeno domoljublje i toliko zazivano zajedništvo s onima koje smatra globalistima, ljevičarima, liberalima i komunistima.

Jer želi to domoljublje i to zajedništvo zadržati samo za sebe.

A to isto domoljublje i zajedništvo desnica ne stavlja u službu Hrvatske, njezine dobrobiti, očuvanja i zaštite, već prvenstveno u službu svojatanja Hrvatske i obračuna sa svima koji se ne uklapaju u njihov obrazac.

Tko zapravo "ne može smisliti Hrvatsku"? Oni koji ustaju u zaštitu njezinih ljudi, vode i tla ili oni koji tu Hrvatsku sustavno truju i uništavaju?

Desnica ne može smisliti ljude koji ne dijele njezine vrijednosti, stavove, pa onda i ucjene i diktate.

Puno lakše može smisliti HDZ-ovu vlast. I otrovni otpad.