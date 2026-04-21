Gdje su slavne Titove šahovske figure? Janković prodao dvije kolekcije, ostale nitko nije vidio
Dio kaznene prijave protiv bivšeg tajnika Alojzija Jankovića odnosi se i na prodaju figura "Dubrovnik 1950". Još smo 2023. istraživali što je s njima... Radi se o rijetkim kolekcijama čija cijena doseže tisuće i tisuće eura
Hrvatski šahovski savez potresa ogromna afera s malverzacijama i izvlačenjem novca, to je već peti sportski savez u kojem će USKOK itekako imati posla. Danas je predsjednik Saveza Branimir Jukić podnio kaznenu prijavu protiv bivše odgovorne osobe, glavnog tajnika Alojzija Jankovića. Dakle, radi se o instituciji koja je prijavila malverzacije svoje bivše odgovorne osobe. Janković je bio dugogodišnji tajnik saveza i osoba ovlaštena za financije. On je poznati hrvatski velemajstor šaha, a razriješen je s tog mjesta još u veljači prošle godine i to baš zbog sumnji na kršenje zakona i financijskih malverzacija.