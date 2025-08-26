Genda: Sad ću malome reći da uzme harmoniku kad dođete da bi vam odsvirao Miroslava Ilića!

Hoće li branitelji i dalje imati prosvjede protiv festivala 'Nosi se' u Benkovcu? To smo pitanje postavili Nediljku Gendi, vođi prosvjeda branitelja u Benkovcu zbog kojih je odgođen antiratni festival.

- Što ću ja vama to govoriti kad vi sve informacije znate - započeo je Genda.

Na opasku da ne bismo zvali da znamo tu informaciju, nastavio je.

- Kako ne znate, kad ste već prije mene objavili, bolje znate od mene o mojoj kćeri i mojoj obitelji - kazao je Genda osvrćući se na tekst o tome da njegova kći Emili pjeva pjesme Arkanove udovice.

Zamolili smo ga i da prokomentiramo taj fenomen, a zanimao nas je i stav Nediljka Gende oko sina koji na harmonici svira pjesmu srbijanskog pjevača Miroslava Ilića "Pozdravi je pozdravi" (Iliću je prije osam godina otkazan nastup u Sarajevu jer se otkrilo da je pjevao na manifestaciji pod imenom "Kupusijada" u rodnom mjestu Mrčajevci, a tamo je izveo pjesmu "Morem plovi jedna mala barka", koju je originalno izvodio Baja Mali Knindža, a koja sadrži stih: "Pošla majka sina da potraži,/ Pa se javi đeneralu Draži/ Čiča Dražo, gde je moje dete/ čuvaju ga srpske bajonete").

Video u kojem njegov sin plete po harmonici Ilićev hit, snimljen na terasi kafića Cinca u Benkovcu u Vukovarskoj ulici, dobili smo od našeg čitatelja.

- Što imate komentirati? Nemate vi to što komentirati. Što vi pivate? - uzvratio je Genda, vođa prosvjeda branitelja u Benkovcu.

Ponovno je spomenio kako ta glazba nije njegov izbor, a zanimalo nas je kako komentira da jest njegovoj djeci.

- Nemam ja što reći o tome o čemu vi pričate, to vi bolje znate. Samo dajte, samo dajte. Evo dajem vam odriješene ruke i može vas biti sram i samo dajte - kazao je Genda.

Razljutila ga je opaska da mu sin svira srpske pjesme, a kći pjeva pjesme Arkanove udovice.

- Gospođo, nemojte mi pametovati molim vas, ja znam tko je Arkan i tko je Ceca. Ne znam ja da to piva, to vi znate, ja to ne znam - rekao je osjetno nervozan.

A da sin svira Miroslava Ilića?

- Evo, sad je ovdje kod mene, sad svira, taman je počeo - uzvratio je cinično.

Uživa li u pjesmi, pitali smo ga, ali je uzvratio kako uživa u tome što smo ga nazvali.

Podsjetili smo da je posao novinara pitati, ali i to ga je dodatno razbjesnilo.

- Posao vam je da uništavate moj život, je l'? I vi meni sad pričate o Miroslavu Iliću, o Ceci Ražnatović. O čemu vi pričate? Ja znam tko sam i što sam gospođo. Imam troje dice i ženu i molim vas ne zadirete u moje privatne stvari, molim vas - uzvratio je ljutito.

Na opasku da nas nema zašto biti sram, jer nam je posao postavljati pitanja, pozvao nas je da dođemo kod njega i vidimo što se sluša, pjeva, svira, jede i pije.

- Sad ću malome reći da uzme harmoniku kad dođete da bi vam odvirao Miroslava Ilića - kazao je.

Prihvatili smo poziv, ali i napomenuli da ćemo i tada inzistirati na komentaru cijele situacije.

- Ma dajte molim vas, nemam što reći, reka sam vam, hvala lipo na pozivu, doviđenja - završio je Genda razgovor.