Genocid se događa upravo sada. Ubili 60.000 ljudi. Krv se vidi iz satelita u svemiru

Sudanski grad El Fasher nalikuje na „golemo mjesto zločina”, s velikim hrpama tijela razbacanima po njegovim ulicama, dok paravojne Snage za brzu potporu (RSF) nastoje uništiti dokaze o razmjerima svojeg masakra.

Šest tjedana nakon što je RSF zauzeo grad, leševi su skupljeni u desecima hrpa i čekaju pokop u masovnim grobnicama ili spaljivanje u velikim jamama, pokazuju analize.

Foto: Vantor

Budući da je glavni grad države Sjeverni Darfur i dalje zatvoren za ulazak strancima, uključujući i istražitelje UN-a za ratne zločine, satelitski dokazi otkrili su mrežu novois kopanih jama za spaljivanje i pokop, za koje se smatra da služe za odlaganje velikog broja tijela.

Iako konačan broj žrtava masakra ostaje nepoznat, britanski političari su rekli da je u El Fasheru ubijeno najmanje 60.000 ljudi. Čak 150.000 stanovnika El Fashera vodi se kao nestalo otkako je grad pao pod kontrolu RSF-a. Ne smatra se da su napustili grad, a ovaj jezivi razvoj događaja dolazi usred sve mračnijih nagađanja o njihovoj sudbini.

Nijedan stručnjak ni agencija nije uspjela objasniti gdje se nalaze deseci tisuća stanovnika koji su nestali otkako je El Fasher – posljednje veliko uporište vojske u regiji – bio zauzet 26. listopada nakon brutalne, 500 dana duge opsade izgladnjivanjem koju je provodio RSF.

Foto: Amr Abdallah Dalsh

U Sudanu se trenutačno vodi brutalni građanski rat između Sudanese Armed Forcesa (SAF), koje predvodi Abdel Fattah al-Burhan, i paravojnih Rapid Support Forcesa (RSF), pod vodstvom Mohameda Hamdana Dagalua zvanog Hemedti. Sukob, koji je izbio 2023. godine nakon raspada dogovora o integraciji RSF-a u državnu vojsku, prerastao je u borbu za političku i teritorijalnu kontrolu nad zemljom.

SAF nastoji obnoviti vlast nad ključnim gradovima i državnim institucijama, dok RSF kontrolira velike dijelove Darfura i zapadnog Sudana te provodi operacije obilježene masovnim zločinima nad civilima. Rat se proširio na više regija, uz masovna stradanja, raseljavanje stanovništva i potpuni kolaps javnih službi, a nasilje i dalje eskalira bez izgleda za skori završetak.