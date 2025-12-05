Iako konačan broj žrtava masakra ostaje nepoznat, britanski političari su rekli da je u El Fasheru ubijeno najmanje 60.000 ljudi. Čak 150.000 stanovnika El Fashera vodi se kao nestalo otkako je grad pao
Genocid se događa upravo sada. Ubili 60.000 ljudi. Krv se vidi iz satelita u svemiru
Sudanski grad El Fasher nalikuje na „golemo mjesto zločina”, s velikim hrpama tijela razbacanima po njegovim ulicama, dok paravojne Snage za brzu potporu (RSF) nastoje uništiti dokaze o razmjerima svojeg masakra.
Šest tjedana nakon što je RSF zauzeo grad, leševi su skupljeni u desecima hrpa i čekaju pokop u masovnim grobnicama ili spaljivanje u velikim jamama, pokazuju analize.
Budući da je glavni grad države Sjeverni Darfur i dalje zatvoren za ulazak strancima, uključujući i istražitelje UN-a za ratne zločine, satelitski dokazi otkrili su mrežu novois kopanih jama za spaljivanje i pokop, za koje se smatra da služe za odlaganje velikog broja tijela.
Iako konačan broj žrtava masakra ostaje nepoznat, britanski političari su rekli da je u El Fasheru ubijeno najmanje 60.000 ljudi. Čak 150.000 stanovnika El Fashera vodi se kao nestalo otkako je grad pao pod kontrolu RSF-a. Ne smatra se da su napustili grad, a ovaj jezivi razvoj događaja dolazi usred sve mračnijih nagađanja o njihovoj sudbini.
Nijedan stručnjak ni agencija nije uspjela objasniti gdje se nalaze deseci tisuća stanovnika koji su nestali otkako je El Fasher – posljednje veliko uporište vojske u regiji – bio zauzet 26. listopada nakon brutalne, 500 dana duge opsade izgladnjivanjem koju je provodio RSF.
U Sudanu se trenutačno vodi brutalni građanski rat između Sudanese Armed Forcesa (SAF), koje predvodi Abdel Fattah al-Burhan, i paravojnih Rapid Support Forcesa (RSF), pod vodstvom Mohameda Hamdana Dagalua zvanog Hemedti. Sukob, koji je izbio 2023. godine nakon raspada dogovora o integraciji RSF-a u državnu vojsku, prerastao je u borbu za političku i teritorijalnu kontrolu nad zemljom.
SAF nastoji obnoviti vlast nad ključnim gradovima i državnim institucijama, dok RSF kontrolira velike dijelove Darfura i zapadnog Sudana te provodi operacije obilježene masovnim zločinima nad civilima. Rat se proširio na više regija, uz masovna stradanja, raseljavanje stanovništva i potpuni kolaps javnih službi, a nasilje i dalje eskalira bez izgleda za skori završetak.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+