Obavijesti

News

Komentari 10
SUDAN

Genocid se događa upravo sada. Ubili 60.000 ljudi. Krv se vidi iz satelita u svemiru

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Genocid se događa upravo sada. Ubili 60.000 ljudi. Krv se vidi iz satelita u svemiru
3
Foto: Vantor

Iako konačan broj žrtava masakra ostaje nepoznat, britanski političari su rekli da je u El Fasheru ubijeno najmanje 60.000 ljudi. Čak 150.000 stanovnika El Fashera vodi se kao nestalo otkako je grad pao

Sudanski grad El Fasher nalikuje na „golemo mjesto zločina”, s velikim hrpama tijela razbacanima po njegovim ulicama, dok paravojne Snage za brzu potporu (RSF) nastoje uništiti dokaze o razmjerima svojeg masakra.

Šest tjedana nakon što je RSF zauzeo grad, leševi su skupljeni u desecima hrpa i čekaju pokop u masovnim grobnicama ili spaljivanje u velikim jamama, pokazuju analize.

Al-Fashir survivors offer hints to the fate of more than 100,000
Foto: Vantor

Budući da je glavni grad države Sjeverni Darfur i dalje zatvoren za ulazak strancima, uključujući i istražitelje UN-a za ratne zločine, satelitski dokazi otkrili su mrežu novois kopanih jama za spaljivanje i pokop, za koje se smatra da služe za odlaganje velikog broja tijela.

Iako konačan broj žrtava masakra ostaje nepoznat, britanski političari su rekli da je u El Fasheru ubijeno najmanje 60.000 ljudi. Čak 150.000 stanovnika El Fashera vodi se kao nestalo otkako je grad pao pod kontrolu RSF-a. Ne smatra se da su napustili grad, a ovaj jezivi razvoj događaja dolazi usred sve mračnijih nagađanja o njihovoj sudbini.

Nijedan stručnjak ni agencija nije uspjela objasniti gdje se nalaze deseci tisuća stanovnika koji su nestali otkako je El Fasher – posljednje veliko uporište vojske u regiji – bio zauzet 26. listopada nakon brutalne, 500 dana duge opsade izgladnjivanjem koju je provodio RSF.

Sudanese refugee families arriving to Chad find no food aid available
Foto: Amr Abdallah Dalsh

U Sudanu se trenutačno vodi brutalni građanski rat između Sudanese Armed Forcesa (SAF), koje predvodi Abdel Fattah al-Burhan, i paravojnih Rapid Support Forcesa (RSF), pod vodstvom Mohameda Hamdana Dagalua zvanog Hemedti. Sukob, koji je izbio 2023. godine nakon raspada dogovora o integraciji RSF-a u državnu vojsku, prerastao je u borbu za političku i teritorijalnu kontrolu nad zemljom.

SUDAN Strah od novog genocida u Darfuru. Hoće li se ponoviti strašno istrebljenje kao 2005?
Strah od novog genocida u Darfuru. Hoće li se ponoviti strašno istrebljenje kao 2005?

SAF nastoji obnoviti vlast nad ključnim gradovima i državnim institucijama, dok RSF kontrolira velike dijelove Darfura i zapadnog Sudana te provodi operacije obilježene masovnim zločinima nad civilima. Rat se proširio na više regija, uz masovna stradanja, raseljavanje stanovništva i potpuni kolaps javnih službi, a nasilje i dalje eskalira bez izgleda za skori završetak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025