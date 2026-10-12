Georgieva: Ulaganja u AI drže globalni rast na oko tri posto

Snažna ulaganja u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju (AI) održavaju globalni rast na oko tri posto i donose znatne koristi mnogim azijskim gospodarstvima koja opskrbljuju tržište hardverskom opremom, poput Tajlanda, izjavila je u ponedjeljak izvršna direktorica MMF-a Kristalina Georgieva.

Val ulaganja u umjetnu inteligenciju predstavljao je „šok potražnje i investicijski šok” koji bi mogao potaknuti rast razvijenih gospodarstava u regiji za pola do jedan postotni bod, a gospodarstava u razvoju u Aziji za 0,2 do 0,8 postotnih bodova, rekla je.

„Upravo taj prelazak u višu brzinu održava rast svjetskog gospodarstva na razini od oko tri posto, unatoč tome što nas usporava šok u opskrbi energijom”, rekla je Georgieva na godišnjim sastancima MMF-a i Svjetske banke u glavnom gradu Tajlanda.

Godišnji sastanci Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke počinju danas i traju do 18. listopada.

Među glavnim temama su posljedice rata na Bliskom istoku i utjecaj na cijene energenata te dizela, visoka razina globalnog duga; cijene umjetnog gnojiva i klimatski fenomeni poput El Niña i njihov utjecaj na ekonomiju.