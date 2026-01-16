Obavijesti

News

projekt Južne interkonekcije

Gigant s 50.000 radnika stiže u Sarajevo: SAD želi BiH ‘odvojiti’ od ovisnosti ruskog plina

Velika američka građevinska tvrtka Bechtel među potencijalnim je partnerima za gradnju plinovoda koji bi povezao plinske mreže Hrvatske i BiH a njeni predstavnici od četvrtka borave u Sarajevu kako bi tamo ispitali uvjete mogućeg angažmana na tom projektu za što zanimanje pokazuju i druge tvrtke

Tu su informaciju objavili iz veleposlanstva SAD-a u Sarajevu gdje je predstavnike Bechtela odmah po dolasku primio američki otpravnik poslova John Ginkel koji je prije toga bio domaćin i čelnicima druge američke tvrtke AAFS Infrastructure and Energy. I jedni i drugi kod bosanskohercegovačkih političara i dužnosnika u vlasti provjeravaju uvjete pod kojima je moguće izgraditi plinovod Južna interkonekcija kojim bi se BiH iz pravca Zagvozda preko Posušja povezala s postojećom plinskom mrežom u Hrvatskoj a time ujedno dobila pristup terminalu za ukapljeni plin na Krku. 

Bechtel je tvrtka s iznimnim renomeom u graditeljstvu i tradicijom koja seže do 1898. godine kada je i osnovana. Specijalizirana je za inženjering, nabavu, gradnju i upravljanje projektima.

Sa svojih pedesetak tisuća zaposlenika slovi za drugu po veličini građevinsku tvrtku u SAD nakon Turner Constructiona. 

Uz predstavnike Bechtela u Sarajevo su stigli i članovi Američke agencije za trgovinu i razvoj (USTDA). Iz američkog su veleposlanstva podsjetili kako ta agencija ima ključnu ulogu u potpori projektima koje izvodi američki privatni sektor u inozemstvu.

Sada zajedno istražuju nove mogućnosti, kako su naveli iz veleposlanstva, o tome kako Bechtel može pomoći BiH da osigura energetsku neovisnost što je sintagma koju predstavnici aktualne američke administracije koriste kada iskazuju potporu Južnoj interkonekciji kao projektu koji treba osigurati prestanak ovisnosti o ruskom plinu, trenutačno jedinom izvoru opskrbe BiH tim energentom.   

Za razliku od Bechtela, AAFS Infrastructure and Energy tvrtka je s nedugom tradicijom u poslovanju jer je registrirana tek 2025. godine no nju se izravno povezuje s administracijom Donalda Trumpa.

Njen predsjednik Jesse Binnall i potpredsjednik Joe Flynn već su obavili prvi krug razgovora s čelnicima ključnih političkih stranaka u BiH a neprestano ih je pratio otpravnik poslova Ginkel dajući im na taj način jasnu političku potporu iz State Departmenta. Od političara u BiH Binnall i Flynn su dobili načelnu potporu za sudjelovanje u gradnji novog plinovoda no nikakvog konkretnog dogovora za sada nema.

To je u izjavi koju u petak prenosi britanski The Guardian potvrdio Flynn. Sastanci s dužnosnicima u BiH bili su, kako je kazao, "istraživačke prirode dok procjenjujemo potencijalni projekt".

Britanski list ukazuje da AAFS Infrastructure and Energy, koliko god im bilo skromno dosadašnje iskustvo u izvedbi složenih projekata, vjerojatno ima snažno političko zaleđe. Binnalla tako predstavlja kao osobu koja je bila dijelom odvjetničkog tima angažiranog ne bi li dokazao lažne tvrdnje da je Trump pokraden na izborima 2020. godine. 

Vlada Federacije BiH ovog je tjedna poduzela prve konkretne korake kako bi se projekt Južna interkonekcija pokrenuo s mrtve točke na kojoj je zastao neposredno nakon što je parlament Federacije BiH o tome usvojio zakon u siječnju 2025. godine.

Problem je nastao nakon što je HDZ BiH odbio surađivati u provedbi projekta za kojega bi bila zadužena isključivo tvrtka BH Gas iz Sarajeva u kojoj Hrvati ne sudjeluju pa se uz posredovanje SAD sada nudi prijedlog da posao preuzme američki privatni investitor koji bi dobio koncesiju na eksploataciju plinovoda u razdoblju od najmanje 30 godina.

Ministarstvu energetike Federacije BiH ovog je tjedna vlada naložila da odmah pokrene postupak izmjene zakona kako bi se u njega ugradili "drugi modeli uključujući dodjelu koncesije".

Istodobno će biti poduzete mjere kako bi se u Vijeću ministara BiH izradio prijedlog međudržavnog sporazuma o Južnoj interkonekciji kojega treba sklopiti s Hrvatskom.

U najoptimističnijem scenariju u BiH predviđaju da bi prvi radovi na gradnji plinovoda mogli početi tijekom jeseni a cijeli projekt dovršen do kraja 2027. godine.

