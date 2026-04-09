Gimnazijalac Karlo ima svoj brend odjeće: 'Ulagači se čude kad vide da imam 15 godina'

Učenik prvog razreda đakovačke Gimnazije, Karlo Raspudić (15), nedavno je bio najmlađi sudionik međunarodnog kampusa sveučilišta Rochester Institute od Technology (RIT), renomiranog američkog sveučilišta u Zagrebu. Na taj je događaj pozvan kako bi gostima predstavio svoj poduzetnički program, projekt koji je sam osmislio i kojim se bavi već dvije godine. Za prezentaciju je dobio čestitke od svih.

- Bio sam iznenađen reakcijom ljudi. Čestitali su mi, čak me i pitali za savjete, a bojao sam se da nikome neću biti zanimljiv - kaže nam Karlo, koji je razvio svoj brend odjeće za mlade nazvan Dives.

24sata Đakovo: Karlo Raspudić s 15 godina već ima svoj biznis i brend | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Prodavao i bakin sok od bazge

Dočekao nas je u svom domu u Đakovu, gdje priprema ljetnu kolekciju svoga brenda, pakira naručene proizvode koje šalje diljem Hrvatske i odrađuje sve druge poslovne zadatke.

Karlo je Slavonac, ali ljetne praznike od malena provodi u malome dalmatinskom mjestu Sevid. Karlo i njegova ekipa su još kao klinci doveli turizam u mali zaseok nedaleko od Rogoznice. Malobrojne turiste znali su iznenaditi štandom na kojemu su prodavali razne suvenire.

- Bilo je tu svega. Čak sam jedne godine prodavao bakin domaći sok od bazge. I taj se sok svima toliko svidio da su ga htjeli kupovati na litre, ali baka nije imala toliko - priča nam Karlo.

Nakon toga je odlučio napraviti "sevidske" majice. S prijateljima je osmislio dizajn na temu Sevida, koje su potom isprintali na majice pa ih također prodavali na štandu.

- Već tad sam shvatio da me zanima trgovina, prodaja, financije. S osam godina sam osmislio svoju prvu pravu majicu - kaže Karlo.

Kako i mnogi njegovi vršnjaci, trudio se biti youtuber.

- Tad su svi pravi youtuberi imali svoje majice, pa sam i ja kreirao svoju, sa svojim "gejmerskim" imenom. Baka ih je odnijela isprintati, ali nisam ništa prodao. Nosio sam ih samo ja. Potom sam 2024. godine u sve ušao malo ozbiljnije. Prikupio sam iskustva s društvenih mreža, savjetovao se s roditeljima, prijateljima, istraživao tržište, tkanine, print, proizvodnju i osmislio brend Dives, što je anagram od Sevid. Ideja je bila proizvesti odjeću za mlade, onakvu kakvu nose moji prijatelji, ali kvalitetniju - priča nam dalje Karlo.

Škola je uvijek prva

Iako je već dulje posvećen svojem poduzetništvu i dalje fokusiran na školu. Roditelji su rekli kako škola uvijek mora biti na prvome mjestu. S obzirom na to da je odlikaš, to mu zapravo nije problem.

- Imam podršku roditelja, naravno. Tata je cijeli život u poduzetništvu pa puno od njega učim. U osnovnoj školi sam imao veliku podršku razrednika i nastavnika, a izlaze mi u susret i profesori u srednjoj - smije se Karlo dodajući kako je u početku imao problema u razgovorima s potencijalnim poslovnim partnerima jer bi na razgovore dolazio sam, bez roditelja, i sugovornici ga ne bi shvaćali ozbiljno kad bi vidjeli koliko ima godina.

No kad bi čuli njegova izlaganja, planove i želje kako proizvod treba izgledati, promijenili bi mišljenje. Karlo ponosno ističe kako je svaki segment svojega poslovanja sam odradio.

- Sam sam razvio poslovni plan, napravio internetsku stranicu, društvene mreže na kojima radim marketing, proveo fiskalizaciju firme, postavio računovodstveni sistem i organizirao sve administrativne poslove potrebne za funkcioniranje projekta - predstavio nam je Karlo svoj brend.

U ponudi ima majice, dukserice, donje dijelove trenirki, šilterice te kratke hlačice. Iako je konkurencija velika, odlučio je igrati na kvalitetu, što mnogi prepoznaju. Proizvodnju dogovara s tvornicom, koja je u Đakovu, zbog čega je posebno sretan jer je njegov proizvod 100% hrvatski. Uskoro planira kreirati i malo drugačije komade.

1,5 milijuna pregleda

Kao dobar potez pokazao se odlazak na Infogamer event u Zagreb, gdje je uz pomoć poznatih influencera predstavio široj javnosti svoj brend odjeće. U mjesec dana njegova je stranica prikupila milijun i pol pregleda.

- Kad mi je došla prva online narudžba za majicu, i to od osobe koju ne poznajem, iz Zagreba, oči su mi se napunile suzama od sreće. Shvatio sam da počinje pravi posao - iskreno kaže Karlo.

Izbacio je zimsku kolekciju, a potom i ljetnu, nakon čega je uslijedio poziv na startup RIT konferenciju u Zagrebu.

- Prijavio sam se na jednotjednu startup akademiju u Zagrebu, a na kraju završio na dvotjednom kampu. To je bilo za srednjoškolce i starije, a ja sam bio 8. razred. Nisu mi vjerovali da sam sam pisao prijavu pa su me pozvali na zoom da provjere jesam li stvarna osoba i pričam li stvarno tako dobro engleski. Nakon toga su me odmah primili - zadovoljno kaže Karlo, kojem je ovo iskustvo još jedan korak u poslovnoj karijeri.