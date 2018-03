Ginekolog: ‘Crkva nema što tražiti oko zakona o pobačaju’

Ustavni sud prije godinu dana donio je pravorijek o tretmanu pobačaja u hrvatskom zakonu. Pobačaj je, zaključio je Ustavni sud, nemoguće, odnosno neustavno zabraniti, a Saboru je ostavljen rok od dvije godine za donošenje novog zakona...

Ministar zdravstva Milan Kujundžić na N1 televiziji je u ponedjeljak ujutro objavio kako se upravo okuplja radna skupina koja će ispisati novi tekst zakona (koji se točno zove Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece). U toj će skupini, rekao je Kujundžić, biti i predstavnici Katoličke crkve. Rekao je da se ne razmišlja o zabrani pobačaja nego o smanjivanju broja prekida trudnoće.

- Zakon smo počeli pripremati po modelu da sad okupljamo stručnjake. Moj stav je čuvati život od začeća, što uvijek zagovaram, a s druge strane okupiti sva mišljenja, uvažiti i otvoriti dijalog i urediti na najbolji način da bude što manje pobačaja. Smisao je da bude što manje pobačaja, a nije smisao da se donese zakon koji će imati kontraefekte - rekao je Kujundžić, koji kaže da zabrane neće biti - no nje uz ovu odluku Ustavnog suda niti ne može biti.

Popodne je malo promijenio izjavu te je rekao da predstavnici Crkve i crkvenih zajednica ipak neće sudjelovati kao članovi u povjerenstvu za donošenje novog zakona o pobačaju. Rekao je da je informacija o sudjelovanju predstavila Crkve u navedenoj skupini bila netočno protumačena, piše Večernji list.

- U demokratskom društvu kod donošenja bilo kojeg zakona u javnoj raspravi može sudjelovati svaki subjekt i pojedinac pa tako i Crkva. To ne znači da će i povjerenstvu sjediti predstavnik Crkve i u ovom povjerenstvu sigurno neće - rekao je popodne Kujundžić.

Sadašnji zakon - prekid trudnoće do isteka deset tjedana od dana začeća

Prema sadašnjem zakonu, prekid trudnoće se može izvršiti do isteka deset tjedana od dana začeća.

Citiramo zakon: “Nakon isteka deset tjedana od dana začeća, prekid trudnoće može se izvršiti samo po odobrenju posebne komisije. Prekid trudnoće ne smije se izvršiti kad se utvrdi da bi mogao teže narušiti zdravlje žene. Nakon isteka deset tjedana od dana začeća komisija prvog stupnja može odobriti prekid trudnoće uz pristanak, odnosno na zahtjev trudne žene, u slučajevima:

- kad se na temelju medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti narušenje zdravlja žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porođaja;

- kad se na temelju medicinskih indikacija i saznanja medicinske znanosti može očekivati da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama;

- kad je do začeća došlo u vezi s izvršenjem kaznenog djela silovanja, obljube nad nemoćnom osobom, obljube zloupotrebom položaja, obljube s djetetom ili rodoskvrnuća...”

Zahtjev za pobačaj se rješava po hitnom postupku.

Bez obzira na uvjete, prekid trudnoće će se izvršiti ili dovršiti, kaže zakon, u dva slučaja:

- kad prijeti neposredna opasnost za život ili zdravlje trudne žene,

- kad je prekid trudnoće već započet....

Iz ovog se zakonskog teksta vidi da je zakon relativno liberalan. Neke katoličke udruge već su krenule u juriš na nj tražeći potpunu zabranu pobačaja, kao u Poljskoj. Zaklada Vigilare predala je krajem 2017. Hrvatskom saboru 168.561 potpis za zabranu pobačaja. Vice Batarelo tad se založio i za rađanje djece koja su plod silovanja.

- Tko smo mi da odlučujemo koje bi se dijete trebalo roditi - upitao se Batarelo iz Vigilarea.

- Zašto bi to dijete bilo kažnjeno zbog zločina koji se dogodio? Znanstveno je dokazano da žene koje jesu silovane imaju manji postotak pobačaja, to je znanstveno utemeljeno. Zašto bi to dijete trebalo ispaštati - odgovorio je Batarelo...

Katoličke udruge vjerojatno će zahtijevati maksimalno otežavanje pobačaja ili pak promjenu Ustava, kojim bi se on posve zabranio. U Poljskoj je pobačaj danas kazneno djelo. Rok za donošenje novog zakona je godinu dana.

'Zgranut sam neznanjem ministra'

Zagrebački ginekolog Dubravko Lepušić iz KBC-a Sestre milosrdnice osvrnuo se na najave ministra zdravstva Milana Kujundžića da će u izradu novog zakona o pobačaju uključiti Crkvu. Lepušić je za Index rekao da su vrhunski pravni stručnjaci i liječnici već osnovali Povjerenstvo za izradu ovog zakona, a koje, kaže, nema veze s ovim koje osniva Ministarstvo zdravstva.

- Tim vrhunskih stručnjaka se okupio i radimo na novom zakonu o pobačaju koji ćemo poslati Ministarstvu, a koje bi ga tijekom javne rasprave trebalo uvažiti. U tom svom zakonu prvenstveno pazimo na dostojanstvo žene, jer se nikakvim restrikcijama i zabranama žene ne može spriječiti da prekidaju trudnoću, ako to one već žele. Pitali smo žene što one žele, cilj nam je očuvati njihovo dostojanstvo - rekao je Lepušić.

Kaže i kako je "drugi put u zadnjih godinu dana zgranut neznanjem ministra", jer kaže "niti na jednoj razini u povijesti čovječanstva, a i pogotovo unutar medicinske struke, filozofske i bilo koje druge, nije definiran početak života.

- Da odmah to raščistimo. Život ne počinje začećem, kao što Kujundžić govori. To može biti njegovo privatno mišljenje, nemam ništa protiv, to može biti mišljenje Crkve kao što i jest, ni protiv tog nemam ništa, no kada govorimo o znanosti, a religija nije znanost, onda život ne počinje začećem - rekao je Lepušić.

"Nitko, pa ni obitelj ni crkva ne smiju u tome biti iznad žene i njezine slobode i prava"

Ženska mreža Hrvatske i Platforma za ženska reproduktivna prava objavile su priopćenje koje donosimo u cijelosti:

Ženska mreža Hrvatske uputila je prije dva tjedna dopis Ministarstvu zdravstva s upitom u kojoj je fazi donošenje nacrta prijedloga novog zakon o pobačaju, te je li imenovana radna skupina i jesu li i na koji način u proces pripreme uključene ženske organizacije. Odgovor nismo dobile do danas.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio je danas, gostujući na N1 televiziji okupljanje stručnjaka za rad na novom, kako je rekao, restriktivnijem zakonu koji ima za cilj smanjenje broja pobačaja. Pri tom je kao one koji će biti uključeni u pripremu Zakona posebno istaknuo Katoličku crkvu.

Podsjećamo Ministra, Vladu i hrvatsku javnost da je ova najava upravo suprotna aktualnim preporukama UN Odbora za praćenje provedbe UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) u kojoj jasno stoji da država mora poduzeti mjere, uključujući i one zakonodavne kako bi spriječila nazadovanje u području pristupa žena spolnom i reproduktivnom zdravlju, pristupa slobodnom pobačaju i kontracepcijskim sredstvima kao i spolnom odgoju. Isto tako, država je obvezna prema Konvenciji spriječiti da sociokulturni stavovi, uključujući i one vjerskog podrijetla budu prepreka potpunom ostvarivanju prava žena.

Radna skupina za izradu nacrta prijedloga zakona treba biti sastavljena od stručnjakinja i stručnjaka iz tog područja te iz područja zaštite ljudskih prava žena. Naglašavamo kako u radnoj skupini ne smije biti mjesta za instituciju koja ne samo da nema stručnosti, već se i otvoreno zalaže protiv prava na pobačaj. Ova najava nedvojbeno ukazuje na krivi smjer i opasnost od smanjenja postojećih reproduktivnih prava.

Ministar Kujundžić je također naveo da je cilj rasprave „da se zaštiti majka i da se ponude modeli zaštite da se ne odluči na pobačaj“. Podsjećamo Ministra da je to samostalna i slobodna odluka žene i da nitko, pa ni obitelj ni crkva ne smiju u tome biti iznad žene i njezine slobode i prava. Pitanje pobačaja nije pitanje svjetonazora, već je to pravo žene na adekvatnu zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja!