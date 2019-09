'Ginekolog me napao, još uvijek imam masnice kako me tresao'

U ponedjeljak se u Općoj bolnici u Varaždinu dogodila prava drama kada je jedna žena stigla kao pratnja prijateljici koja treba roditi, javlja Varaždinski.hr.

Žena tvrdi da ju je ginekolog fizički napao, a te je tvrdnje potkrijepila liječničkim nalazima, kao i vidljivim ozljedama po tijelu.

- Počeo me gurati prema izlazu. Rekla sam mu da me ne dira, a onda me čvrsto primio za ruke, zario prste iz sve snage u nadlaktice i gurao prema stepenicama. Počeo me tresti objema rukama. Uplašila sam se, otrgnula se i udarila ga u ramena da se udalji od mene. Ostao je 'paf'. I onda me optužio da sam ja njega napala - prepričala je napadnuta žena kraj incidenta s liječnikom za Varaždinski.hr.

Novinarima je pokazala natiske i ogrebotine na podlakticama, ali i liječnički nalaz.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL Ispričala je i da je cijeli okršaj počeo nakon što je zatražila sredstvo protiv bolova za trudnu prijateljicu. Nakon što je otvorila vrata rađaonice, liječnik se na nju izderao što tamo radi i zašto se nije najavila.

- Rekla sam mu da sam u pratnji kao prijateljica. Počeo mi je tada spočitavati da zašto je ne smirujem, da ona treba roditi prirodnim putem, bez sredstva protiv bolova. Rekao mi je i da ako to ne znam, da nisam za to da budem pratnja. Bilo je to prilično ponižavajuće, kao da sam nešto skrivila - navodi žena za Varaždinski.hr.

Žena priča da je nakon kratkog vremena prijateljici pukao vodenjak, pa ju je pitala što misli o tome da se premjesti na stolac za rađanje. Kada je liječnika pitala o stolcu, rekao joj je da ne može. Tada mu je odgovorila da je jedna od sestara rekla da bi prijateljica mogla roditi na stolcu i tada je, kako tvrdi, postao izuzetno neugodan.

Situacija je postala neugodna pa je izašla van. Kada se vratila liječnik ju je optužio da je psihički nestabilna. Inzistirao je da moram otići, ali nisam htjela, jer je sam rekao da se vratim za pola sata. Tada me uhvatio za ramena i počeo gurati van. Na hodniku je vikao: 'Hajde van!'.

- Sestre su me zbunjeno gledale i slijegale ramenima - dodala je.

Pozvana i policija: 'Rekli su da imaju ozbiljnije stvari kojima se moraju baviti'

- Policajac nije bio posebno zainteresiran, rekao je da imaju ozbiljnije stvari kojima se moraju baviti, ali je korektno odradio posao. Rekao je da od toga neće biti ništa, da doktor ima svjedoke, a ja ne. Rekla sam da odustajem od prijave ako mi se ispriča pred policajcima i osobljem pred kojim me vrijeđao, što se nije dogodilo. Na kraju sam dobila obavijest o počinjenom prekršaju - ispričala je napadnuta žena. Navedenu informaciju potvrdila je varaždinska policija.

- U ponedjeljak, 9. rujna, oko 10 sati u Ulici Ivana Meštrovića u Varaždinu u prostorijama jedne zdravstvene javne ustanove došlo je do narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način vikom, galamom i fizičkim obračunom žene starosti 36 godina i muškarca starosti 49 godina. Žena je zadobila ozljede u vidu ogrebotina na ruci te je zatražila medicinsku pomoć. Ozljede joj za sada nisu okvalificirane. Protiv oboje policijski su službenici podnijeli optužni prijedlog - stoji u odgovoru PU varaždinske.

Liječnika je prijavila ravnateljstvu

Još uvijek šokirana žena priča kako joj je posebno uznemirujuć bio trenutak kada je doktoru pokazala masnice koje joj je zadao. Rekao joj je da je to normalno 'jer da on zna tako primiti svoju ženu i djecu i da oni isto imaju masnice po rukama'.

U bolnici kažu da je dotični ginekolog napravio sve po pravilima struke.

Žena je podnijela pritužbu i ravnateljstvu varaždinske Opće bolnice te im opisala situaciju. Prozvani doktor se nije javio na desetke poziva novinara, a u utorak i srijedu je imao slobodne dane. Kasnije su novinari dobili službeno očitovanje Opće bolnice Varaždin o tome što se dogodilo tog dramatičnog prijepodneva.

- Svi postupci, mjere i aktivnosti, a vezano uz događaj za koji ste postavili pitanje, provedeni su u interesu pružanja najbolje zdravstvene usluge rodilji. Naime, za vrijeme poroda, na koji je rodilja došla s pratnjom, liječnik porodničar je utvrdio da je osoba u pratnji vidno uplašena i nervozna te da njezina prisutnost ne samo da nije na korist rodilji već je i štetila. Isto je potvrdila i sama rodilja. Zbog toga je pratnja bila zamoljena u interesu rodilje da napusti rađaonicu - stoji u odgovoru bolnice.

'Dotična je udaljena da se zaštiti rodilja'

U nastavku odgovora piše da je 'pratnja na to inicijalno pristala, ali da se na samom izlasku predomislila i odbila napustiti rađaonicu'. Kažu da je pratnja udaljena iz rađaonice kako bi se zaštitila rodilja. No, niti jednom riječju u odgovoru ne piše na koji je način žena udaljena. U odgovoru varaždinske Opće bolnice ističu da su 'svi postupci poduzimani prije svega u interesu pružanja sigurne zdravstvene usluge rodilji i njezinom tada još nerođenom djetetu'.

- I sama rodilja je potvrdila potrebu udaljavanja vidno uplašene i nervozne pratnje iz rađaonice. Smatramo da je suradnja svih dionika u pružanju zdravstvene usluge pacijentima od iznimne važnosti za uspješno i sigurno liječenje odnosno u ovom slučaju za stručan porod. Odbijanje postupanja bilo kojeg dionika suprotno pravilima dobre liječničke prakse je neprihvatljivo, a u ovom slučaju upravo se radilo o tome. Postupanje liječnika porodničara u konkretnom slučaju u potpunosti je bilo usmjereno na dobrobit rodilje i njezinog tada još nerođenog djeteta - zaključak je odgovora Opće bolnice Varaždin koji je poslao ravnatelj dr. Nenad Kudelić.

