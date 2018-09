Ginekolog potvrdio: Djevojka je nevina, nije spavala sa stricem

Već danima srbijanski mediji pišu o 'incest aferi' između strica i nećakinje iz Mrčajevčana kod Čačka, koji su zajedno pobjegli u Crnu Goru gdje ih je pronašao njezin otac i pretukao, a slučaj je sada dobio neočekivani obrat.

Nakon što sama zatražila ginekološki pregled, ispostavilo se da je 19-godišnja Jasmina S. nevina i da nije imala seksualne odnose s bratićem svog oca.

Jasmina je trenutno smještena u sigurnu kuću u Čačku, a policija je zabranila roditeljima da je vide jer su dobili prijavu da su kćer fizički maltretirali. Zbog toga je navodno Jasmina i zatražila pomoć od strica Miroljuba Šćepovića.

- Jasmina je prije desetak dana došla kod mene u kuću zajedno s mojom kćeri. Ispričala mi je da ju je majka bezbroj puta pretukla, da joj je upaljačem palila kosu, da je ujutru budi tako što je polijeva hladnom vodom... Naježio sam se od tih priča i zato sam slučaj prijavio policiji da je zaštitim - kazao je Miroljub, koji je bivši svećenik.

- Jasmina je molila da odemo negdje jer se bojala za svoju sigurnost pa smo tako otišli u Crnu Goru. Tamo su nas, pronašli njen otac i njegovi prijatelji i brutalno me pretukli, a nju su stavili u prtljažnik i odvezli. Ubrzo ih je uhitila podgorička policija i sve ih privela - priča Miroljub.

- Gnjusna je laž da sam zavodio maloljetnice i da sam preprodavao drogu i oružje, kao i da sam osnovao nekakvu sektu. Htjeli su me linčovati, tukli su me i umalo ubili. Želio sam samo pomoći i zaštitit Jasminu. Imam troje djece i tako nešto, za što su me optuživali, ne bi mi nikad palo na pamet - zaključio je Miroljub, prenosi Kurir.