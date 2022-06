Ginekolog Radončić: 'Treba razlikovati pravo na priziv savjesti od opstrukcije sustava'

Ginekolog sam na KB Sveti Duh, koristim se pravom na priziv savjesti otprilike 25 godina. Muče me stavovi da bi se to pravo trebalo ukinuti, ako ne u medicini, onda u ginekologiji i da ginekolog koji ima priziv savjesti ne bi trebao biti zaposlen u javnozdravstvenom sustavu, mislim da je to pogrešno i da ljudi koji se za to zalažu, a pri tom se pozivaju na ženska prava, umanjuju ženska prava, a ne povećavaju, istaknuo je Boris Vujević, ginekolog u KB Sveti Duh, koji se odazvao na tematsku sjednicu saborskog Odbora za zdravstvo s temom priziva savjesti.

Sjednicu je inicirao zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica. Govoreći upravo o stavovima da ginekolozi s prizivom savjesti ne bi trebali raditi, Vujević se osvrnuo na manjak ginekologa općenito u Hrvatskoj.

'Onima koji se zalažu za izbacivanje onih s prizivom savjesti nije na srcu dobrobit žena'

- U Hrvatskoj u bolničkom sustavu imamo preko tri milijuna prekovremenih sati, što znači da oko 1500 liječnika fali, nemamo podatke koliko se taj podatak odnosi na ginekologe, ali znamo da ih fali. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti su brojke egzaktnije. HZZO je propisao da je potrebno 335 ginekoloških timova, a trenutno je u primarnoj zaposlen 231 ginekolog, neću komentirati koliko su stari i koliko ih ima koji su prešli 65 godina - istaknuo je osvrnuvši se i na prijedloge prebacivanja ginekologa iz Dubrovnika, Našica ili Knina.

- Dubrovačka bolnica opstaje na radu izvana, krpaju rupe, a bolja situacija nije ni u Našicama ni Kninu. U Hrvatskoj se jedan ginekolog u primarnoj brine za oko 6000 žena, kad bismo prebacili iz Našica u Zagreb, 6000 žena u našičkoj regiji ostalo bi bez ginekologa, bez sigurnog poroda, mogućnosti ranog otkrivanja raka maternice - rekao je.

Zdravstvena zaštita u Hrvatskoj je zbog manjka liječnika i ginekologa nedostatna i neodgovarajuća.

- To je činjenica. I ako mi uz to izbacimo one koji imaju priziv savjesti, samo ćemo tu nedobru zaštitu smanjiti. Oni koji se zalažu za to nije im na srcu dobrobit žena nego nešto drugo - poručio je.

'Pravo na priziv savjesti treba razlikovati od opstrukcije sustava'

S ovim stavom ne slaže se Erdan Radončić, ravnatelj poliklinike Repromed i subspecijalist humane reprodukcije.

- Mislim da je ovaj stav pomalo ucjenjivački. Dakle, znate da nema dovoljno ljudi pa hajmo napraviti onako kako mi želimo , to nije u redu. I ovdje se uopće ne radi o tome, nego o pružanju usluge, da li javno zdravstvo, pa i privatno, može ostvariti svoje zadatke. Ako u postojećim zakonskim okvirima postoji usluga, onda mi to kao struka moramo znati i moći riješiti, ne možemo to odbijati - poručio je naglasivši kako treba razlikovati pravo na priziv savjesti od opstrukcije sustava.

- Na ovaj način dolazi do opstrukcije i odbijanje pružanja zdravstvene zaštite se odnosi na žensko reproduktivno zdravlje, nevjerojatno, ali točno tih nekoliko segmenata - pravo na pobačaj, kontracepciju, izvantjelesnu oplodnju. Javno zdravstvo mora osigurati prava svim tim ženama - poručio je istaknuvši skandinavski kao najbolji model.

- Jednostavno je pritisnula da moraju postojati ljudi u sustavu koji će to odraditi, a oni koji nisu u stanju jer su pod prizivom savjesti neka se maknu i rade druge poslove. Mora postojati educiranje novih kadrova i jasno im dati do znanja da ako netko u startu ima priziv savjesti da postoji jako puno drugih segmenata rada u kojem se taj problem neće javiti. Kod ispitivanja novih lijekova, svaki liječnik će imati priziv savjesti ako je nešto nelogično ili neutemeljeno i to je objektivno, ali ovdje se radi o subjektivnom pristupu koji pokopava načela medicine, koja se temelji na dokazima i znanosti - rekao je.

'Priziv savjesti je legitimno pravo'

Miran Cvitković, pedijatar i predsjednik Hrvatske udruge za medicinsko pravo, ističe kako demokracija daje svakome za pravo na slobodno mišljenje i zastupanje tog mišljenja. Priziv savjesti je, naglašava, legitimno pravo zajamčeno Ustavom i međunarodnim i nacionalnim dokumentima.

- Liječnik ima pravo na priziv savjesti ako se ne kosi s pravilima struke i ne ugrozi život pacijenta. Činjenica je da priziv savjesti nikada nije lagana odluka za liječnika i prožeta je mnogim dvojbama i strepnjama. Bilo kakvo političko moraliziranje bez ikakvih znanstvenih i medicinskih pokrića nije dobro - rekao je.

Naveo je i brojke za koje kaže da govore sve.

- Svakog sata jedna do dvije osobe umre zbog zastoja srca ili infarkta, to je 12.500 godišnje. Svakog sata se desi otprilike jedan pobačaj od kojih je svaki treći na zahtjev žene, što je oko 2300 godišnje. U prvom slučaju imamo 10-ak ustanova, mrežu stalno dostupnih ustanova s par 10-aka liječnika koji će nam u idućih par sati probati spasiti život. U drugom slučaju, ako mediji ne lažu, od 359 bolničkih liječnika njih 46 obavlja pobačaj na zahtjev, a od 30-ak ustanova njih šest nema svoje liječnike za to. Činjenice su sasvim jasne na koji način je zdravstveni sustav postavljen prema jednom od najčešćih uzroka smrti u populaciji te prema pobačaju s druge strane, sud o tome će donijeti svatko sam za sebe - zaključio je.

'Država svakom pojedincu mora omogućiti pravo na priziv savjesti'

Govoreći o pravnom aspektu prava na priziv savjesti, profesorica Dubravka Hrabar s Katedre obiteljskog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu je istaknula kako država koja počiva na demokraciji i vladavini prava svakom pojedincu mora omogućiti pravo na priziv savjesti.

- Izvan okvira prava se ne smijemo kretati. Četiri zakona i propisa, koja su utemeljena na međunarodnim izvorima i usklađena s EU sudom za ljudska prava, dopuštaju priziv savjesti. Tu je i Ustav. U slučaju raskida ugovora sa zaposlenikom koji je izjavio priziv savjesti bilo bi protivno zakonu i radnom pravu i odgovorno tvrdim da bi takvi oštećenici dobili zadovoljštinu na sudu. A to bi bilo i diskriminatorno. Savjest je imanentna razumnom biću, pravo na slobodu savjesti uređeno je međunarodnim dokumentima i propisima i ne smijemo se izvan toga kretati. Država mora posegnuti za onima koji nemaju problema prema nekom postupku, u ovom slučaju pobačaju, a ne isključiti one koji se na savjest prizivaju - istaknula je.

'Priziv savjesti je odbijanje zdravstvene zaštite'

O iskustvu pacijenata, s druge strane, govorila je Jasna Karačić iz Udruge za prava pacijenata.

- Zovu me i liječnici i pacijentice. Mene muči zašto se priziv savjesti u ginekologiji generalizira. Medicina nije crna ili bijela, svaka dijagnoza i pacijentica je drugačija. Nevjerojatno mi je da se to generalizira i dođe liječnik koji kaže da je pod prizivom savjesti i ne želi to raditi. To je pogrešno jer je svaka situacija individualna. Ako već imamo priziv savjesti, onda se on treba uložiti kada se utvrde sve okolnosti - rekla je.

Ne može liječnik samo tako odbiti pružiti pacijentici zdravstvenu zaštitu, naglasila je.

- Priziv savjesti jest odbijanje zdravstvene zaštite. Nevjerojatno da postoje bolnice u kojima se svi pozivaju na priziv savjesti i da se pacijenticama ne može učiniti ta usluga u nekim bolnicama. Dolazi se u situaciju kada se gubi vrijeme i prelazi onaj rok od 10 tjedana, to je nedopustivo. Takve su se stvari radile i namjerno, odgađali su se postupci kako se pobačaj više ne bi mogao napraviti - istaknula je.

Ono što bi moglo riješiti problem priziva savjesti, dodala je, jest mogućnost prekida trudnoće tabletom.

- Imamo takve primjere u KBC Rijeka. Pacijentice se u tom slučaju nisu podvrgavale kiretaži. Zašto sve bolnice nemaju tu mogućnost? Institut priziva savjesti se zloupotrebljava - poručila je naglasivši kako se time krše ljudska prava koja su pacijenticama zajamčena u javnom zdravstvu.

- Nedavno me zvao londonski Guardian da im objasnim kako je moguće da je Katolička crkva toliko involvirana u sve to i da nameće svoje stavove - rekla je dodavši kako su dobili prijave pacijentica da neki liječnici preko dana imaju priziv savjesti u državnim bolnicama, a onda rade pobačaje u privatnim klinikama.

'Svaka bolnica mora provoditi prekid trudnoće'

Državni tajnik Ministarstva zdravstva, Silvio Bašić, poručio je kako se zakon, što se tiče pobačaja, mora poštovati, ali da je i priziv savjesti liječnicima zagarantiran. No, to, naglašava, ne isključuje jedno drugo.

- Pri tome sloboda savjesti jedne osobe, u ovom slučaju priziv savjesti liječnika, ne smije ugrožavati ili isključivati prava drugih. Prava pojedinca da, ali do te mjere dok ne ugrožavaju prava drugih. Obaveza ginekologa koji je pod prizivom savjesti je da o tome vrlo jasno izvijesti pacijenticu, a onda da pismeno dokumentira te ju je dužan uputiti drugom liječniku u toj bolničkoj ustanovi. Dakle, u toj bolnici. Svaka bolnica mora provoditi prekid trudnoće - rekao je dodavši kako imamo pet, a ne šest, bolnica u kojima su svi ginekolozi pod prizivom savjesti.

- U tom slučaju je ravnatelj obvezan osigurati vanjskog suradnika koji će provesti taj postupak u toj bolnici. To je jasno definirano. Ministarstvo periodično prikuplja podatke o broju liječnika s prizivom savjesti, ne pojedinačne popise, ali moramo imati sustav kontrole kako bismo pravovremeno reagirali - naglasio je.

Kršenje prava pacijentica, dodao je, nije posljedica prava priziva savjesti nego neodgovornog ponašanja pojedinaca.

- I zbog toga moraju snositi odgovornost - rekao je.

Krešimir Luetić je ispred Hrvatske liječnike komore istaknuo kako su pravnici jasno definirali da su neupitna zakonska prava i na pobačaj i na priziv savjesti.

- Prema podacima HZJZ-a, pobačaj se može obaviti u 25 ustanova, što govori da institut priziva savjesti određenog broja liječnika ne sprječava dostupnost ovog zakonskog prava žena - rekao je.

Branka Mrzić Jagatić iz Udruge RODA naglasila je kako smo o ovoj temi imali prilike čuti samo jednu ginekologicu koja se ne boji progona jer ima privatnu kliniku.

- Slažem se da je pravo na priziv savjesti zakonski regulirano, no oni to svoje pravo nikako ne bi smjeli zloupotrebljavati niti ga koristiti na štetu žena. Nažalost, to pravo se često kosi s pravom žena. I nama su se javljali brojni strani mediji, o slučaju Čavajda su pisali svi svjetski mediji, do članova odbora UN-a su također doprle te informacije - rekla je.

Unatoč tome što oba prava postoje, problem je što je priziv savjesti institucionaliziran, dodala je.

- Imamo slučajeve zapošljavanja, koja ne možemo dokazati, upravo po tom ključu da imaju priziv savjesti. Problem je i što se određeni broj liječnika na visokim pozicijama nalaze u sukobu interesa jer se istovremeno pozivaju na priziv savjesti, tumače zakone na neispravan način, iznose protuustavne i protuzakonite tvrdnje - istaknula je dodavši kako je to odgovornost Ministarstva zdravstva, odnosno države, koja tolerira sve to.

'Priziv savjesti ne smije biti prepreka pravu na zdravlje'

Zaključila je i kako je jučer Vijeće EU donijelo Rezoluciju o sigurnom i legalnom pobačaju.

- Vrijeme je da država počne ozbiljno raditi svoj posao - poručila je.

Nisu svi dokumenti koji su danas spomenuti, istaknula je pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter, pravno obvezujući na ovu situaciju.

- Priziv savjesti kao pravni koncept proizlazi iz prava na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi i nije zasebno ljudsko pravo. Ustav ga navodi u vojnom kontekstu za Oružane snage, istovremeno to ne znači da pravo na priziv savjesti nije dio širokog korpusa ljudskih prava. U konvenciji se vrlo jasno kaže da može biti ograničeno, isto to proizlazi i iz samog Međunarodnog pakta. Gotovo svi ovi mehanizmi govore da priziv savjesti nije apsolutan, da se može ograničiti u određenim okolnostima i da u zdravstvu ne smije biti prepreka pravu na zdravlje - rekla je.

'Ne slažem se s tim da se pravo na priziv savjesti dovodi u vezu s katoličanstvom'

Hrvatsko katoličko liječničko društvo apsolutno podržava pravo zdravstvenih djelatnika na priziv savjesti, ali i pravo žena na sve oblike zdravstvene zaštite, poručio je predsjednik Roko Čivljak.

- Podsjetio bih da je liječništvo proizašlo iz iskonske potrage jednog čovjeka da pomogne drugome u bolesti i nevolji, nažalost, kasnije je postalo i pružateljstvom zdravstvenih usluga, što je po meni pogubno za liječništvo, no i s tim se nosimo. Pomoći ćemo svima, ali nas se ne smije ucjenjivati time da se pri pružanju usluga, ne liječenja, moramo odreći nekih naših prava pa i prava na priziv savjesti - rekao je Čivljak, koji se ne slaže da se priziv savjesti dovodi u vezu s katoličanstvom.

- Pravo na priziv savjesti postoji puno prije Isusa Krista. U medijima nas se proziva i diskreditira što smo pripadnici Katoličke crkve - dodao je pa poslao poruku Saboru kao zakonodavcu.

- Sjetite se da i mi očevi imamo pravo na donošenje odluka o našoj djeci - rekao je.

Suzana Kursar iz Ženske mreže Hrabre sestre osvrnula se na slučaj iz KBC-a Osijek.

- Taj slučaj zgrozio je javnost, no ne i nas koje smo već toliko puta podržale žene koje su odlučile na prekid trudnoće. Kroz naš rad smo imale priliku vidjeti kako se naš zdravstveni sustav odnosi prema ženama. Slušale smo o medicinskim djelatnicima koji se osjećaju dovoljno moćni i bitni pa se upliću u život njima nepoznatih žena iako ih nitko - poručila je.

