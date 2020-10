GLAS: HDZ-ova Vlada ne može pratiti Europski zeleni plan

<p>Stranka GLAS u petak je upozorila da HDZ-ova Vlada ne može pratiti Europski zeleni plan, nema strategiju niskougljičnog razvoja te stagnira u korištenju obnovljivih izvora energije zbog čega bi se Hrvatska mogla naći u ozbiljnom problemu. </p><p>Izostanak strategije niskougljičnog razvoja te stagnaciju u korištenju obnovljivih izvora energije GLAS navodi kao razlog zašto su HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu bili protiv najambicioznijeg dijela Europskog zelenog plana.</p><p>Naime, HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu bili su suzdržani tijekom glasanja o Europskom propisu o klimi, kojim će, nakon što prođe redovnu zakonodavnu proceduru u Parlamentu i Vijeću, cilj o klimatski neutralnom gospodarstvu do 2050. postati pravno obvezujući za sve države članice.</p><p>GLAS u priopćenju ističe da HDZ-ova Vlada nije još usvojila i u saborsku proceduru poslala Strategiju niskougljičnog razvoja, koja bi trebala biti osnova za planove o smanjivanju emisije stakleničkih plinova. </p><p>S obzirom na to da nam klimatska neutralnost uskoro postaje pravno obvezujuća, smatraju kako je vrlo izgledno da će se Hrvatska naći u ozbiljnom problemu.</p><p>Podsjećaju i da je Strategija prilagodbe klimatskim promjenama kasnila godinama i usvojena je tek nedavno.</p><p>- Suzdržavanje od glasanja o propisu koji će presudno utjecati na uspjeh plana da Europa do 2050. postane klimatski neutralan kontinent neće te probleme riješiti. Samo se opet moramo crvenjeti zbog HDZ-ova 'europejstva' - ocjenjuju u GLAS-u. </p>