Stižu reakcije na veliki intervju premijera Andreja Plenkovića jednom tjedniku. Iz stranke GLAS navode kako je "povodom svečanog trenutka za Republiku Hrvatsku, izlaska premijera iz samoizolacije, taj isti premijer u intervjuu konstatirao da su za razbuktavanje korona krize krivi građani i opozicija".

- Bezobrazluk Andreja Plenkovića zaista prelazi sve granice dobrog ukusa - poručili su iz GLAS.a.

Navode kako je Hrvatska najgora u EU po borbi s korona virusom i, nažalost, po upravo objavljenim najnovijim podacima Eurostata,

gospodarski druga najgora zemlja u Europi. Daleko ispred nas je, navode, i Rumunjska.

- Ni za jedno ni za drugo nisu krivi ni neodgovorni građani ni opozicija. Kriv je osobno premijer Plenković i nekolicina ljudi s kojima se zatvorio u svoj ured i autoritarno, bez kontrole i suradnje s bilo kime donosi odluke. A onda nema ni dovoljno hrabrosti da za te katastrofalne odluke barem preuzme odgovornost - priopćili su.

Ako i postoji problem građana koji ne slijede upute Stožera, to je napominju, zato što ne vjeruju skupini stranačkih aparatčika koji od početka ove krize nekima dozvoljavaju što drugima zabranjuju.

- Svu od reda bili su upregnuti u predizbornu kampanju svoje stranke zbog čega su neki i nagrađeni saborskim mandatima, a koji odluke i mjere donose kaotično, bez glave i repa, bez plana i programa - ističe se u priopćenju.

Iz GLAS-a podsjećaju da je oporba predložila stotine konstruktivnih ideja i od početka krize pozivala na suradnju. I prošli tjedan, kada se u Saboru cijelu noć govorilo na temu interpelacije o zdravstvu, ističu, predložen je cijeli niz konstruktivnih mjera i postupaka.

- Plenković i njegova klika na to su uvijek prezirno odmahivali rukom i radili po svojem. Hrvatska je, nažalost, najgora u Europi i po borbi s koronom i po gospodarstvu. Nakon što je njegova stranka već 6. godinu na vlasti bez prekida, premijer Plenković za to optužuje građane i oporbu. Čak i kad je izgovoren u svilenim rukavicama, bezobrazluk ostaje samo to, bezobrazluk - poručuju iz GLAS-a.