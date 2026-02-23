Glasala za HDZ-ova ministra pa je prozvali 'žetončićem': 'Moj je glas za najranjivije, invalide...'

Smatrala sam da treba dati priliku ministru da pokaže što može riješiti, da isporuči konkretne rezultate, a prvenstveno sam se vodila onom mišlju da treba riješiti probleme s inkluzivnim dodatkom, ispričala je u razgovoru za N1 nezavisna saborska zastupnica Boška Ban.

Upravo je njezin glas najviše zaintrigirao javnost nakon što je prošli tjedan u Saboru izglasana podrška novom ninistru Alenu Ružiću. Ružić je dobio 77. glasova, a Ban smatra kako ona nije ničiji 'žetončić'.

- Za mene je to pogrdni naziv i ja sam prvenstveno odgovorna građanima. Moj glas u petak bio je za one najranjivije, invalide, nemoćne, starije... i sve obitelji koje ovise o učinkovitosti i pravednosti ovog sustava - kazala je Ban, inače bivša SDP-ovka.

Ban inzistira na tome da je ona nezavisna zastupnica iako se priklonila vladajućima kad je bilo najpotrebnije - kod glasanja za proračun i novog ministra.

- Nezavisna sam zastupnica. Podržala sam proračun jer su se u njemu našli meni bitni projekti, za moje Međimurje. Ta suradnja nema političkih etiketa ili stranačkih boja.

Ipak, ušla je u Sabor na listi SDP-a i sad glasa za HDZ-ove prijedloge.

- Podržat ću sve što ide u korist naših građana. Pričamo o inkluzivnom dodatku i problemima mjesecima, a moj glas je bio glas za odgovornost. Podržala sam ministra koji bi ubrzao ta rješenja.

Odbila je odgovoriti i na pitanja o preslagivanju Vlade.

- Kao što sam rekla, vjerujem da će se napraviti ono što je mudro. Dosta je više podjela i tko kakvu glazbu sluša. Nismo više u srednjoj školi.

Na pitanje o tome sluša li Andreja Plenkovića, rekla je:

- Ne slušam što on govori, govorim što mislim. Građanima je dosta. Odgovorni su i saborski zastupnici. Moramo smiriti tenzije i ne obilježavati ljude po tome što slušaju. Nije Andrej Plenković kriv za ono što Josip Dabro pjeva. Svaki pojedinac je odgovoran za sebe i mora snositi posljedice. Nikome ne vidimo na licu što će napraviti danas, sutra ili za mjesec dana."

Dabro je 76. ruka i zato ste vi bitni. Ima li Plenković vašu ruku koja bi zamijenila Dabrinu?

- Postoji nekoliko umjerenih političkih opcija koje se slažu da bi vratile politički narativ u centar, a ne da podrže većinu, tako da polučimo konkretne rezultate za građane. Ima nas više koji bismo bili spremni na to, u prvom redu začetnik te ideje "okupljanja", međimurski župan Matija Posavec.