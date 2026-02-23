Obavijesti

BOŠKA BAN

Glasala za HDZ-ova ministra pa je prozvali 'žetončićem': 'Moj je glas za najranjivije, invalide...'

Zagreb: Boška Ban glasovala za novog ministra | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Podržat ću sve što ide u korist naših građana. Pričamo o inkluzivnom dodatku i problemima mjesecima, a moj glas je bio glas za odgovornost. Podržala sam ministra koji bi ubrzao ta rješenja, smatra Boška Ban

Smatrala sam da treba dati priliku ministru da pokaže što može riješiti, da isporuči konkretne rezultate, a prvenstveno sam se vodila onom mišlju da treba riješiti probleme s inkluzivnim dodatkom, ispričala je u razgovoru za N1 nezavisna saborska zastupnica Boška Ban.

Upravo je njezin glas najviše zaintrigirao javnost nakon što je prošli tjedan u Saboru izglasana podrška novom ninistru Alenu Ružiću. Ružić je dobio 77. glasova, a Ban smatra kako ona nije ničiji 'žetončić'.

- Za mene je to pogrdni naziv i ja sam prvenstveno odgovorna građanima. Moj glas u petak bio je za one najranjivije, invalide, nemoćne, starije... i sve obitelji koje ovise o učinkovitosti i pravednosti ovog sustava - kazala je Ban, inače bivša SDP-ovka.

Ban inzistira na tome da je ona nezavisna zastupnica iako se priklonila vladajućima kad je bilo najpotrebnije - kod glasanja za proračun i novog ministra.

- Nezavisna sam zastupnica. Podržala sam proračun jer su se u njemu našli meni bitni projekti, za moje Međimurje. Ta suradnja nema političkih etiketa ili stranačkih boja.

Ipak, ušla je u Sabor na listi SDP-a i sad glasa za HDZ-ove prijedloge.

- Podržat ću sve što ide u korist naših građana. Pričamo o inkluzivnom dodatku i problemima mjesecima, a moj glas je bio glas za odgovornost. Podržala sam ministra koji bi ubrzao ta rješenja.

Odbila je odgovoriti i na pitanja o preslagivanju Vlade.

- Kao što sam rekla, vjerujem da će se napraviti ono što je mudro. Dosta je više podjela i tko kakvu glazbu sluša. Nismo više u srednjoj školi.

Na pitanje o tome sluša li Andreja Plenkovića, rekla je:

- Ne slušam što on govori, govorim što mislim. Građanima je dosta. Odgovorni su i saborski zastupnici. Moramo smiriti tenzije i ne obilježavati ljude po tome što slušaju. Nije Andrej Plenković kriv za ono što Josip Dabro pjeva. Svaki pojedinac je odgovoran za sebe i mora snositi posljedice. Nikome ne vidimo na licu što će napraviti danas, sutra ili za mjesec dana."

Dabro je 76. ruka i zato ste vi bitni. Ima li Plenković vašu ruku koja bi zamijenila Dabrinu?

- Postoji nekoliko umjerenih političkih opcija koje se slažu da bi vratile politički narativ u centar, a ne da podrže većinu, tako da polučimo konkretne rezultate za građane. Ima nas više koji bismo bili spremni na to, u prvom redu začetnik te ideje "okupljanja", međimurski župan Matija Posavec.

