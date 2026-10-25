Ilija Srdanović kaže i kako će večeras, kada budu predstavljali preliminarne rezultate, dati i smjernice o tome što činiti dalje...
Glasao i nositelj studentske liste: 'Danas ćemo legitimno izabrati novu vlast u Srbiji...'
Danas ćemo legitimno izabrati novu vlast u Srbiji, poručio je u nedjelju Ilija Srdanović, nositelj Studentske liste "Studenti pobeđuju". Dodao je i kako se nada da će današnji dan proći u demokratskoj atmosferi.
- Kroz sav ovaj predizborni period bilo je jasno da ćemo svjedočiti ovakvim scenama koje obećavaju da će ovo biti rekordna izlaznost na parlamentarnim izborima u Srbiji u novijoj povijesti - komentirao je Srdanović veliku izlaznost diljem Srbije.
Dodaje i kako će rezultat biti najbolji pokazatelj izborne volje birača.
- To je i najlegitimniji mogući način na koji ćemo moći doći do nove garniture vlasti koja će voditi Srbiju u bolju budućnost - rekao je u Novom Sadu.
Kaže i kako će večeras, kada budu predstavljali preliminarne rezultate, dati i smjernice o tome što činiti dalje.
- Najvažnije je da ljudi slobodno iziđu i glasaju po svojoj savjesti - zaključio je.
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