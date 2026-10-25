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SRDANOVIĆ O IZBORIMA

Glasao i nositelj studentske liste: 'Danas ćemo legitimno izabrati novu vlast u Srbiji...'

Piše Luka Safundžić,
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Glasao i nositelj studentske liste: 'Danas ćemo legitimno izabrati novu vlast u Srbiji...'
Nositelj studentske liste Ilija Srdanović dao svoj glas na biračkom mjestu u Novom Sadu | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Ilija Srdanović kaže i kako će večeras, kada budu predstavljali preliminarne rezultate, dati i smjernice o tome što činiti dalje...

Danas ćemo legitimno izabrati novu vlast u Srbiji, poručio je u nedjelju Ilija Srdanović, nositelj Studentske liste "Studenti pobeđuju". Dodao je i kako se nada da će današnji dan proći u demokratskoj atmosferi. 

- Kroz sav ovaj predizborni period bilo je jasno da ćemo svjedočiti ovakvim scenama koje obećavaju da će ovo biti rekordna izlaznost na parlamentarnim izborima u Srbiji u novijoj povijesti - komentirao je Srdanović veliku izlaznost diljem Srbije.

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Dodaje i kako će rezultat biti najbolji pokazatelj izborne volje birača. 

- To je i najlegitimniji mogući način na koji ćemo moći doći do nove garniture vlasti koja će voditi Srbiju u bolju budućnost - rekao je u Novom Sadu. 

Kaže i kako će večeras, kada budu predstavljali preliminarne rezultate, dati i smjernice o tome što činiti dalje.

- Najvažnije je da ljudi slobodno iziđu i glasaju po svojoj savjesti - zaključio je. 

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Komentari 0
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