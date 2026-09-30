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Glasnogovornica NATO-a za 24sata: Ruske prijetnje i hibridni rat su dokaz očaja

Piše Filip Sulimanec,
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Glasnogovornica NATO-a za 24sata: Ruske prijetnje i hibridni rat su dokaz očaja
Foto: Vyacheslav Prokofyev
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Snažno osuđujemo prijetnju uporabom sile, uključujući bilo kakvu neodgovornu nuklearnu retoriku, odgovorili su iz NATO-a

Rusija je upozorila NATO da bi bila spremna posegnuti za nuklearnim oružjem ako bi zapadni savez pokušao odsjeći Kalinjingrad, rusku eksklavu koja izlazi na Baltičko more.

U dokumentu poslanom NATO-u, a koji je vidio Reuters, Moskva je optužila Savez za „opasan i nepromišljen smjer” koji nosi „velike rizike izbijanja izravnog oružanog sukoba”. U dokumentu se navodi da bi to moglo uključivati i mogućnost „ruskih udara na centre za donošenje odluka u državama članicama Saveza već na samom početku”.

„Rusija će biti spremna upotrijebiti cjelokupan arsenal snaga i sredstava koji joj stoji na raspolaganju, uključujući nuklearno oružje, kako bi obranila svoj teritorij ako države NATO-a poduzmu bilo kakav pokušaj usmjeren na izoliranje Kalinjingradske oblasti od ostatka zemlje”, navodi se u diplomatskoj noti.

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Upozorenje je naglasilo ozbiljnu zabrinutost Moskve zbog onoga što smatra rastućom prijetnjom NATO-a Kalinjingradu, snažno militariziranom ruskom teritoriju smještenom između Poljske i Litve.

Iz ureda glasnogovornice NATO-a, poručili su nam da su primili prijetnje i zatražili da Rusija prekine invaziju Ukrajine.

 - Možemo potvrditi da je Rusija NATO-u poslala neslužbeni diplomatski dokument (non-paper) te da smo na njega odgovorili, istaknuvši da je NATO obrambeni savez i da nijedna naša aktivnost ili vježba ne predstavlja prijetnju nijednom dijelu Rusije. Snažno osuđujemo prijetnju uporabom sile, uključujući bilo kakvu neodgovornu nuklearnu retoriku. Pozivamo Rusiju da okonča svoj ničim izazvan rat u Ukrajini - odgovorili su nam iz ureda glasnogovornice NATO-a Allison Hart.

 - Rusko korištenje hibridnih taktika znak je očaja. No to nas neće odvratiti od potpore Ukrajini. Imamo ono što je potrebno za obranu svakog pedlja savezničkog teritorija te ostajemo snažni, spremni i sposobni odgovoriti na svaku prijetnju - zaključili su.

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