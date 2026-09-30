Snažno osuđujemo prijetnju uporabom sile, uključujući bilo kakvu neodgovornu nuklearnu retoriku, odgovorili su iz NATO-a
Glasnogovornica NATO-a za 24sata: Ruske prijetnje i hibridni rat su dokaz očaja
Rusija je upozorila NATO da bi bila spremna posegnuti za nuklearnim oružjem ako bi zapadni savez pokušao odsjeći Kalinjingrad, rusku eksklavu koja izlazi na Baltičko more.
U dokumentu poslanom NATO-u, a koji je vidio Reuters, Moskva je optužila Savez za „opasan i nepromišljen smjer” koji nosi „velike rizike izbijanja izravnog oružanog sukoba”. U dokumentu se navodi da bi to moglo uključivati i mogućnost „ruskih udara na centre za donošenje odluka u državama članicama Saveza već na samom početku”.
„Rusija će biti spremna upotrijebiti cjelokupan arsenal snaga i sredstava koji joj stoji na raspolaganju, uključujući nuklearno oružje, kako bi obranila svoj teritorij ako države NATO-a poduzmu bilo kakav pokušaj usmjeren na izoliranje Kalinjingradske oblasti od ostatka zemlje”, navodi se u diplomatskoj noti.
Upozorenje je naglasilo ozbiljnu zabrinutost Moskve zbog onoga što smatra rastućom prijetnjom NATO-a Kalinjingradu, snažno militariziranom ruskom teritoriju smještenom između Poljske i Litve.
Iz ureda glasnogovornice NATO-a, poručili su nam da su primili prijetnje i zatražili da Rusija prekine invaziju Ukrajine.
- Možemo potvrditi da je Rusija NATO-u poslala neslužbeni diplomatski dokument (non-paper) te da smo na njega odgovorili, istaknuvši da je NATO obrambeni savez i da nijedna naša aktivnost ili vježba ne predstavlja prijetnju nijednom dijelu Rusije. Snažno osuđujemo prijetnju uporabom sile, uključujući bilo kakvu neodgovornu nuklearnu retoriku. Pozivamo Rusiju da okonča svoj ničim izazvan rat u Ukrajini - odgovorili su nam iz ureda glasnogovornice NATO-a Allison Hart.
- Rusko korištenje hibridnih taktika znak je očaja. No to nas neće odvratiti od potpore Ukrajini. Imamo ono što je potrebno za obranu svakog pedlja savezničkog teritorija te ostajemo snažni, spremni i sposobni odgovoriti na svaku prijetnju - zaključili su.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+