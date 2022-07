Glasnogovornik Vlade: Marić je rekao da mu je teško. Nije htio otkriti ni premijeru gdje ide

Ne prestaju nagađanja o tome zašto je Zdravko Marić dao ostavku u Vladi. Marić danas neće biti dostupan medijima, izjavu će datii samo premijer Andrej Plenković.

O odlasku Marića govorio je i glasnogovornik Vlade Marko Milić.

- Što se tiče razloga i okolnosti odlaska Marić će sutra biti dostupan za izjave medijima. Vlada je živo i dinamično tijelo i nastavit će raditi kao i dosad. Zahvalni smo ministru na svemu u ovih 6 godina - rekao je glasnogovornik Vlade Marko Milić za N1.

- Novi ministar bit će Marko Primorac koji je profesor na Ekonomskom fakultetu i njegova specijalnost su upravo javne financije - dodao je Milić.

- Malo slušam i pratim što se govori. Moja bi poruka bila svima da spustimo loptu i da ne stvaramo paniku i kaos. Sve što je ova Vlada uvijek radila je štitila interese građana i gospodarstva. Dežurni katastrofičari žele ugroziti Vladu i procese u kojima se nalazimo - rekao je Milić.

- On je obavijestio premijera i ostale ministre. On je svoj posao u Vladi završio i ide dalje. Premijeru ni kolegama nije govorio gdje ide. Od njega nisam stekao da ide već na neku dogovorenu poziciju. On će sutra o tome sam govoriti u medijima - rekao je Milić.

- Zahvalni smo mu na svemu, poštujemo ga, on je naš kolega, prijetelj, ali Vlada sada mora dalje. Jesen će biti neizvjesna, neće biti kataklizmična kako neki vole najavljivati. Država je tu da brine o interesima građana - rekao je Milić.

- Vlada se zahvaljuje ministru Mariću i nastavljamo dalje - dodao je Milić.

Govoreći o novom ministru Marku Primorcu, Milić kaže kako on ima impresivan životopis.

Na pitanje je li premijer Mariću zamjerio odlazak ili ga pokušao odgovoriti, Milić kaže kako je on sam inicirao odlazak te kako “u okolnostima gdje građani očekuju brze odluke, nema vremena oklijevati i premijer se posvetio tome da nađe osobu koja će ga zamijeniti”.

