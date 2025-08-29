Obavijesti

Glasnogovornik: Vojska Izraela je aktivna u predgrađima Gaze

Glasnogovornik: Vojska Izraela je aktivna u predgrađima Gaze
Izrael planira potpuno zauzimanje grada, iako je ranije najavio da će iz njega preseliti gotovo milijun ljudi na jug Pojasa Gaze

Izraelska vojska provodi "pripremne operacije" u predgrađima grada Gaze, objavio je vojni glasnogovornik u petak signalizirajući da je Izrael spreman za početak ofenzive kojoj je cilj osvajanje tog grada na sjeveru palestinske enklave. Vojska "vrlo intenzivno" djeluje u predgrađima Gaze, rekao je glasnogovornik Avichay Adraee.

Izrael planira potpuno zauzimanje grada, iako je ranije najavio da će iz njega preseliti gotovo milijun ljudi na jug Pojasa Gaze. 

"Pojačat ćemo napade", dodao je glasnogovornik ističući da je cilj operacije oslobađanje svih talaca i eliminacija palestinske militantne skupine Hamasa.

Stanovnici su agenciji dpa potvrdili da je vojska u petak intenzivirala napade na Gazu. Ubijeno je najmanje 48 ljudi, od toga 20 na sjeveru Gaze, rekli su medicinski izvori.

Te je tvrdnje bilo nemoguće neovisno potvrditi.

