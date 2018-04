Glasnović je opleo po 24sata: Zasmetao mu jedan intervju...

Zastupnik Željko Glasnović nada se da će ovaj tjedan dobiti prvog glavnog državnog odvjetnika, koji nije bio član Komunističke partije, a potom se osvrnuo na 24sata. Zasmetao ga je jedan od objavljenih intervjua.

- Nedavno je na portalu 24sata bio masovni ubojica iz OZNA-e. U šumi Lug nađeno je stotine leševa. Evo samo neka imena. Među ubijenima je Andrija Konc, pjevao je šlagere. Tamo su ubijane žene, djeca, obitelj, a taj šef OZNA-e daje intervju. Zato jesmo tu gdje jesmo - kazao je.

Ustvrdio da unatoč svemu mi kao društvo sjedimo i šutimo.

- Što je dokazano zadnjih 30 godina? Da je ovo samo dimna zavjesa. Nema lustracijskog zakona. Državu su nam vodili skoro tri Jože. Joža iz Bjelovara, jedan je Joža sad tamo u Münchenu, bivši šef UDBA-e treći Joža, mister Boljkovac- rekao je Glasnović.

Zastupnika Glasnovića pitali smo na koga je mislio kada je rekao da je nedavno na portalu 24sata objavljen intervju s masovnim ubojicom iz OZNA-e.

- Samo u šumi Lug imate desetke masovnih grobnica. U Bjelovaru i okrugu imate stotine tisuće ljudi su poubijani, a glavni šef tamo je bio Joža Manolić. On je glavni tamničar hrvatskog naroda i on daje intervju. Tisuće ljudi je ubijeno, obitelji, civili. Spomenuo sam jedno ime, da to malo približim ljudima: Andrija Konc imate to na internetu. Zašto netko nije pitao Manolića što je s Andrijom Koncom, koji je pjevao šlagere i bio najpopularniji hrvatski pjevač '30-tih godina, nije se bavio politikom. Nestao je - rekao je Glasnović.

Kazao je kako je najveći problem podjele u hrvatskom narodu nikad nerazjašnjeni komunistički zločini.

- Danas je jako vidljiva ta podjela jer nikada nije provedena akademska lustracija, a u Saboru vam sjede ljudi pod krinkom seljačke stranke i drugih stranaka koji još brane taj najubojitiji društveni eksperiment u povijesti jugoistočne Europe - ustvrdio je Glasnović.

Pitali smo ga na koga točno misli od zastupnika:

- Tko vodi seljačku stranku? Komunisti su pobili više prvaka HSS-a, on nikad nije progovorio o konfiskaciji, nacionalizaciji zemljišta. Imate iz Živog zida Bunjca. Ako je on profesor povijesti, on mora rasvijetliti istinu, a ne baviti se agitpropom - naveo je.

Ponovio je kako je najveći problem što u Hrvatskoj nije provedena akademska, a kamoli kadrovska lustracija.

- Arhive su zatvorene i u Beogradu su. Kosti ne lažu. Imate tisuću i više masovnih grobnica u Sloveniji i više od tisuću u Hrvatskoj koji su do sada pronađene. I nitko ne reagira. Kako je to moguće? Što radi Državno odvjetništvo, MUP i što rade saborski zastupnici. Tu nemamo vladavine prava.Sve što gledamo danas, dobili smo presliku bivše države jer nas vode isti ljudi i isti mentalni sklop. Državno odvjetništvo, Vrhovni sud od 32 njih 29 su ljudi iz bivšeg sustava - kazao je Glasnović.